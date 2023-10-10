У россиян могут отобрать недвижимость в Финляндии: их дома приходят в упадок, а счета не оплачиваюются

Правительство Финляндии собирается упростить процесс конфискации недвижимости, которой владеют россияне. Дело в том, что российские владельцы, которые уже не могут въехать в Финляндию, массово перестают выполнять свои обязательства по содержанию имущества.

Об этом заявила министр юстиции Финляндии Леена Мери, передает YLE. По ее словам, все решения планируется принять до 2027 года, то есть до конца срока полномочий нынешнего состава правительства.

По словам Мери, в Финляндии участились случаи, когда россияне пренебрегают своими юридическими обязательствами. Также сообщается о проблемах с информированием российских владельцев о задолженности из-за отсутствия почтового сообщения Финляндии и России.

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Банковские связи между Россией и Финляндией тоже оборваны, а российские счета в финских банках частично закрыты. В итоге недвижимость приходит в упадок, налоги остаются неуплаченными, а жилищные компании испытывают трудности из-за долгов по счетам россиян.

"Мы не можем оставаться в таком вечном тупике... Владелец тоже должен понимать, что у него есть собственность. И знать, что по тем или иным причинам он не заплатил никаких компенсаций и имеет долги по счетам, которые не прощаются", – заявила Мери.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее россияне начали активно продавать свои дачи в Финляндии. Объявления стали массово появляться сразу после анонса ужесточения правил въезда в страну для российских владельцев недвижимости летом 2023 года.