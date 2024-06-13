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У пенсионеров есть 10 дней: тем, кто не успеет, отменят выплаты

Дарина Герцева
Личные финансы
2 минуты
18,9 т.
О каких изменениях пенсионер должен сообщать ПФУ

Пенсионерам необходимо в течение 10 дней уведомлять Пенсионный фонд Украины (ПФУ) об изменениях в своих данных, в противном случае выплаты могут быть прекращены. Это касается смен паспорта, фамилии, идентификационного кода, адреса проживания, трудоустройства и увольнения с работы.

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Об этом сообщает Главное управление ПФУ в Закарпатской области. В соответствии с постановлением Пенсионного фонда от 25.11.2005 № 22-1 и статьей 16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсионеры обязаны сообщать о таких изменениях:

  • получение нового образца паспорта гражданина Украины – ID-карты;
  • получение нового паспорта в случае кражи или потери старика;
  • смена фамилии;
  • изменение идентификационного кода;
  • смена адреса проживания;
  • трудоустройство;
  • увольнение с работы.

Как сообщить ПФУ об изменениях

Пенсионеры могут сообщить об изменениях лично, обратившись в ближайший сервисный центр ПФУ, или воспользоваться веб-порталом ПФУ. Для этого нужно:

  • авторизироваться на веб-портале с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);
  • в левом боковом меню выбрать раздел "О пенсионном обеспечении";
  • во вкладке "Внесение изменений в пенсионное дело" сформировать соответствующее заявление и отправить его в Пенсионный фонд.

Информация об изменении фамилии и идентификационного кода необходима для корректного заполнения документов. Смена адреса проживания важна для хранения электронного пенсионного дела по месту жительства пенсионера. От информации о трудоустройстве и освобождении от работы зависит размер пенсионной выплаты.

Пенсионный фонд также оказывает помощь пенсионерам, физически не могут посетить сервисный центр. Например, 96-летняя госпожа Борбала обратилась в Береговский сервисный центр с заявлением об изменении данных, вносимых в персональную учетную карточку. Главный специалист отдела обслуживания граждан Марьяна Кукри предоставила пенсионные услуги во время выездного приема по месту жительства пожилой женщины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с июня пересчитают пенсии некоторым работающим пенсионерам задним числом. Если ваша пенсия с 35 годами стажа составляет 10 тыс. грн, то после повышения вы получите уже 10 тыс. 571 грн. Еще 1142 грн вы получите за май и апрель.

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