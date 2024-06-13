У пенсионеров есть 10 дней: тем, кто не успеет, отменят выплаты
Пенсионерам необходимо в течение 10 дней уведомлять Пенсионный фонд Украины (ПФУ) об изменениях в своих данных, в противном случае выплаты могут быть прекращены. Это касается смен паспорта, фамилии, идентификационного кода, адреса проживания, трудоустройства и увольнения с работы.
Об этом сообщает Главное управление ПФУ в Закарпатской области. В соответствии с постановлением Пенсионного фонда от 25.11.2005 № 22-1 и статьей 16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсионеры обязаны сообщать о таких изменениях:
- получение нового образца паспорта гражданина Украины – ID-карты;
- получение нового паспорта в случае кражи или потери старика;
- смена фамилии;
- изменение идентификационного кода;
- смена адреса проживания;
- трудоустройство;
- увольнение с работы.
Как сообщить ПФУ об изменениях
Пенсионеры могут сообщить об изменениях лично, обратившись в ближайший сервисный центр ПФУ, или воспользоваться веб-порталом ПФУ. Для этого нужно:
- авторизироваться на веб-портале с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);
- в левом боковом меню выбрать раздел "О пенсионном обеспечении";
- во вкладке "Внесение изменений в пенсионное дело" сформировать соответствующее заявление и отправить его в Пенсионный фонд.
Информация об изменении фамилии и идентификационного кода необходима для корректного заполнения документов. Смена адреса проживания важна для хранения электронного пенсионного дела по месту жительства пенсионера. От информации о трудоустройстве и освобождении от работы зависит размер пенсионной выплаты.
Пенсионный фонд также оказывает помощь пенсионерам, физически не могут посетить сервисный центр. Например, 96-летняя госпожа Борбала обратилась в Береговский сервисный центр с заявлением об изменении данных, вносимых в персональную учетную карточку. Главный специалист отдела обслуживания граждан Марьяна Кукри предоставила пенсионные услуги во время выездного приема по месту жительства пожилой женщины.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с июня пересчитают пенсии некоторым работающим пенсионерам задним числом. Если ваша пенсия с 35 годами стажа составляет 10 тыс. грн, то после повышения вы получите уже 10 тыс. 571 грн. Еще 1142 грн вы получите за май и апрель.
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