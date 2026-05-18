Цены выросли: сколько денег украинцы могут получить за старые золотые цепочки и сережки

Стоимость грамма золотого лома (в т.ч., сломанных украшений, старых сережек, цепочек, крестиков и т.д.) зависит от пробы металла. Самая дорогая – проба 999,9, грамм изделия из которой, по данным НБУ на 15 мая стоил 6510,17 грн. Самая дешевая – проба 333, грамм которой оценивался в 2168,1 грн. При этом по сравнению с 1 мая, цены заметно выросли: 999,9-я проба подорожала почти на 100 грн, а 333-я – более чем на 32 грн.

Об этом сообщили в Нацбанке. Там отметили: лом изделий, изготовленных одновременно из золота и серебра (с содержанием последнего до 70%) стоит 2034,13 грн за 1 грамм (стало дешевле почти на 41,5 грн).

Кроме того, рассказали в регуляторе, стоимость б/у зубных протезов, содержащих золото 900/750 проб, формируется по цене 5273,76 грн/грамм. Что сразу более чем на 78 грн выше, чем было в начале мая. Такая же цена установлена для элементов съемных протезов из сплава ЗлПлСрМ (золота, платины, серебра и других металлов) 750-90-80 проб.

Стоимость же лома в виде предметов религиозного культа (к примеру, крестиков) определяется их пробой. Такое же правило действует для:

медалей;

монет;

жетонов и т.п.

В целом же, отметим, золотым ломом называют любые изделия или фрагменты из золота, утратившие свой первоначальный вид и рыночную привлекательность. Вследствие этого они реализуются не как готовая продукция, а как сырье для последующей переплавки. К такой категории, в частности, относятся:

поврежденные или деформированные украшения;

изношенные цепочки, серьги и кольца старых коллекций;

стоматологическое золото;

технические элементы и детали с содержанием драгоценного металла.

Определяющим критерием при оценке выступает проба, поскольку именно она отражает фактическую долю чистого золота в сплаве и напрямую влияет на расчёт стоимости. Чем выше проба, тем больше содержание драгоценного металла и, соответственно, выше потенциальная сумма выплаты.

Дополнительно учитывается наличие вставок, драгоценных и полудрагоценных камней, а также иных примесей. Перед переплавкой такие элементы подлежат извлечению, поэтому их присутствие не увеличивает цену лома, а в ряде случаев может её уменьшать из-за технологических издержек обработки.

По этой причине перед продажей золотого лома целесообразно заранее уточнить порядок оценки, методику расчета и возможные удержания – чтобы понимать, из каких показателей будет сформирована итоговая сумма выплаты.

