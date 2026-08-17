Цены резко выросли: сколько украинцы могут получить денег за старые золотые сережки и цепочки

Стоимость грамма золотого лома (в т.ч., сломанных украшений, старых сережек, цепочек, крестиков и т.д.) зависит от пробы металла. Самая дорогая – проба 999,9, грамм изделия из которой, по данным НБУ на 14 августа стоил 6176,48 грн. Самая дешевая – проба 333, грамм которой оценивается в 2056,97 грн. При этом по сравнению с концом июля, цены заметно выросли: 999,9-я проба подорожала более чем на 433 грн, а 333-я – более чем на 144 грн.

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Об этом сообщили в Нацбанке. Там отметили: лом изделий, изготовленных одновременно из золота и серебра (с содержанием последнего до 70%) стоит 1914,59 грн за 1 грамм (стало дороже более чем на 136 грн).

Кроме того, рассказали в регуляторе, стоимость б/у зубных протезов, содержащих золото 900/750 проб, формируется по цене 5003,45 грн/грамм. Что сразу почти на 351 грн выше, чем было в середине июля. Такая же цена установлена для элементов съемных протезов из сплава ЗлПлСрМ (золота, платины, серебра и других металлов) 750-90-80 проб.

Стоимость же лома в виде предметов религиозного культа (к примеру, крестиков) определяется их пробой. Такое же правило действует для:

медалей;

монет;

жетонов и т.п.

В целом же, отметим, золотым ломом называют любые изделия или фрагменты из золота, утратившие свой первоначальный вид и рыночную привлекательность. Вследствие этого они реализуются не как готовая продукция, а как сырье для последующей переплавки. К такой категории, в частности, относятся:

поврежденные или деформированные украшения;

изношенные цепочки, серьги и кольца старых коллекций;

стоматологическое золото;

технические элементы и детали с содержанием драгоценного металла.

Определяющим критерием при оценке выступает проба, поскольку именно она отражает фактическую долю чистого золота в сплаве и напрямую влияет на расчёт стоимости. Чем выше проба, тем больше содержание драгоценного металла и, соответственно, выше потенциальная сумма выплаты.

Дополнительно учитывается наличие вставок, драгоценных и полудрагоценных камней, а также иных примесей. Перед переплавкой такие элементы подлежат извлечению, поэтому их присутствие не увеличивает цену лома, а в ряде случаев может её уменьшать из-за технологических издержек обработки.

По этой причине перед продажей золотого лома целесообразно заранее уточнить порядок оценки, методику расчета и возможные удержания – чтобы понимать, из каких показателей будет сформирована итоговая сумма выплаты.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, год выпуска долларов не может стать предлогом для отказа их приема банками и обменниками. Наоборот, те должны принимать банкноты всех годов, начиная с 1914-го – в т. ч. 1996-го, 2013-го и др.

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