Цены на популярный овощ стремительно снижаются: сколько теперь стоит килограмм

В Украине стремительно дешевеет столовая свекла из-за падения спроса и резкого роста предложения на рынке. Сейчас цены в супермаркетах колеблются от 6,59 до 11, 20 грн/кг. Из-за больших запасов в хранилищах цены могут снижаться и в дальнейшем, даже несмотря на сезонные факторы.

Об этом сообщают аналитики EastFruit. Отпускные цены на свеклу начали снижаться еще в начале марта и продолжили падение в течение последних недель.

Накануне выходных продукцию на оптовых рынках продавали уже по 3-8 грн за килограмм, что примерно на 19% дешевле, чем неделей ранее. Ключевой фактор – падение спроса, потребители покупают меньше, а торговые сети не спешат увеличивать закупки.

В таких условиях фермеры вынуждены идти на уступки и снижать цены, чтобы хотя бы частично разгрузить склады. Отмечается, что это типичный рыночный механизм, когда продажи падают, цена становится главным инструментом стимулирования. Однако нынешняя ситуация выглядит более глубокой, чем просто краткосрочное проседание.

Еще одна причина – резкий рост предложения, часть хозяйств, которые ранее придерживали продукцию в ожидании лучших цен, решили одновременно выйти на рынок. В результате предложение существенно превысило спрос.

Дополнительное давление создает большое количество некондиционной продукции. Овощи, которые не соответствуют стандартам качества, продаются дешевле и "тянут вниз" среднюю рыночную цену даже для качественной свеклы. Фактически формируется эффект перенасыщения, даже хороший товар вынужден дешеветь, чтобы оставаться конкурентным.

Если смотреть в более широкой перспективе, нынешние цены выглядят еще более показательно. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года свекла подешевела в среднем на 91%, это один из самых глубоких спадов среди овощной продукции.

Несмотря на то, что сезон постепенно меняется и предложение обычно сокращается, в этом году ситуация другая. Во многих хозяйствах остаются значительные объемы свеклы в хранилищах. Даже при уменьшении нового поступления продукции на рынок дефицита не возникнет. Наоборот, производители будут вынуждены распродавать остатки, что может еще больше давить на цены. Некоторые участники рынка уже прогнозируют дальнейшее удешевление, если спрос не начнет восстанавливаться в ближайшее время.

Цены на свеклу в супермаркетах

В то же время, по данным"Минфина", на 29 марта в розничных сетях свекла продается в среднем по 10,43 грн/кг. По сравнению с февралем цены упали примерно на 1,8 грн. Собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что в крупнейших сетях супермаркетов самые доступные цены на этот овощ следующие:

АТБ – 6,89 грн/кг;

"Сильпо" – 12 грн/кг;

"Фора" – 6,59 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на украинском рынке картофеля произошла очередная волна падения цен – переизбыток предложения и пассивность покупателей заставляют фермеры пересматривать прайсы в сторону снижения. Поэтому за неделю стоимость овоща упала на 15% и теперь колеблется в диапазоне 5-11 грн за килограмм.

