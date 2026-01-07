Тонны "российкого" золота и месторождения редкоземельных металлов оккупированных территориях: что задекларировал чиновник Фонда госимущества

Заместитель директора одного из департаментов Фонда госимущества (ФГИУ) Андрей Мельник задекларировал почти 5 тонн золота на сумму 782,17 млн евро (160.753,61 Тр.унций, 1 Тр.унция равна 31,1 грамма). Само же это золото было "выпущено" московской компанией "Китон 21 век", а владеет им Мельник с 2012 года. Кроме того, чиновник задекларировал 15 месторождений редкоземельных металлов на оккупированной территории Луганской области.

Все это указано в его декларации за 2024 год. Согласно ей, владеть месторождениями он начал в 2005-2008 годах – "до подачи первой декларации".

Также Мельник задекларировал 5 объектов недвижимости, самый "новый" из которых – квартира в Киевской области на 60,9 кв.м. Пользуется же чиновник этим жильем на бесплатном основании – как ВПЛ.

В то же время, в Одесской области Мельник владеет сразу 29 незавершенными объектами недвижимости. При этом ездит он на довольно старом авто – в собственности чиновника находится BMW X5 2008 г.в.

Тонны "российского" золота

Вместе с тем, самого золота как такового у Мельника официально нет. Как указывается в его декларации, ем у принадлежат "товарораспорядительные ценные бумаги – товарный сертификат на расчет с держателем документа товаром – Золото в банковских слитках Евростандарта 999.9".

Т.е. ,это не само золото, а документ, юридически дающий право получить 5 тонн этого металла при действительности сертификата и возможности его реализации.

Российская же компания указана эмитентом этого золота. Это, вероятно, может означать, что она и выпустила ценные бумаги, дающие Мельнику право на 5 тонн золота.

Кроме того, та же московская "Китон 21 век" указана в декларации украинского чиновника как эмитент векселей, которыми он владеет с того же 2012 года. При чем на ту же сумму – 782,17 млн евро.

Сколько зарабатывает чиновник

В целом же, Мельник хранит наличкой 130 тыс. долларов, а также 120 тыс. евро. Еще 33 тыс. долларов, 35 тыс. евро, а также 311 тыс. грн ему обязаны вернуть как долг.

При этом зарабатывает чиновник не то, чтобы космические суммы. Так, за прошлый год он получил 1,03 млн грн зарплаты – т.е., ему платили около 86 тыс. грн в месяц или около 2 тыс. долларов по текущему курсу.

Еще меньше зарабатывают члены его семьи. Больше всех, согласно декларации чиновника, смогла "добыть" его сожительница, получившая за год более 100 тыс. грн зарплаты в том же ФГИУ, а также свыше 100 тыс. грн алиментов.

У НАПК вопросы к Мельнику

Ранее же, по информации spilno, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило существенные нарушения в декларации Мельника. Речь шла о недостоверных сведениях на общую сумму 2,42 млн грн. В частности, ему приписывали:

Попытку скрыть публичный статус.

Манипуляцию с налоговым идентификатором.

Неверное указание членов семьи.

Сомнительные данные по недвижимости.

Декларирование излишних активов.

Недекларирование корпоративных прав.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинские депутаты, таможенники, судьи, правоохранители массово скрывают свои декларации. В частности, только за 2025 год удаленными из открытого доступа оказались декларации депутатов сельских советов, работников сервисной службы, таможенников, судей, правоохранителей, бывших чиновников и даже кандидатов на должности.

