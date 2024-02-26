"Танцы на костях": оккупанты продают квартиру в Мариуполе, из которой хозяева даже не успели вывезти вещи. Видео

Захватившие Мариуполь оккупанты зарабатывают на имуществе украинцев – в частности, продавая их квартиры. Одно из таких объявлений опубликовала компания "Этажи" с центральным офисом в также оккупированном Донецке. Там решили продавать 3-комнатную квартиру, из которой прежние собственники даже не успели вывезти свои вещи – вплоть до постельного белья и средств личной гигиены.

При этом продавец всячески нахваливает жилье, игнорируя содранные обои и трещины в потолке. Которые, вероятно, появились из-за обстрелов дома.

Особый восторг у продавца вызывает расположение квартиры в центре захваченного города и "отличный вид" из окна, из которого видно погоревшие дома и непонятные строения, которые россияне то ли построили, то ли "восстановили".

Танцы на костях

Видео о продаже квартиры в сети уже прозвали танцами на костях. В частности, люди:

отмечают, что оставшиеся вещи все еще хранят "следы людей, которые тут жили";

отмечают, что дверь в квартиру, вероятно, выбивали – ведь около нее нет кусков стены.

Кроме того, они констатируют: захватившие город оккупанты "отжали [квартиру] у людей, а теперь перепродают". А также надеются, что прежние собственники жилья смогли спастись и сейчас живы.

"Мне бы очень хотелось верить, что кто-то увидит и напишет, что это была их квартира. Что они клеили эти обои и клали эту теперь разбитую плитку. Что они оттуда выехали. Что они впадают в бешенство от увиденного", – отметила одна из пользовательниц X (экс-twitter).

Оккупируют город гражданским населением

Делает же Россия все это, по словам увидевших видео, в попытках закрепиться в городе. "Это Мариуполь, который Россия захватила в 2022 году, уничтожив 70% города. Потом туда завезли кучу россиян, которые сейчас заселяют уцелевшие дома, и ускоренно строят новые, чтобы потом их оттуда невозможно было выгнать", – рассказал один из пользователей сети.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее россияне продали на аукционе квартиру жены президента Украины Владимира Зеленского во временно оккупированном Крыму – якобы "национализированную". Победитель заплатил за нее 44,356 млн рублей (около 17,4 млн грн по официальному курсу на 30 октября 2023 года). Эти деньги обещали направить, в частности, в поддержку участников войны против Украины и их семей.

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