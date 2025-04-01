Такого в России еще не было: количество миллиардеров установило новый рекорд

Вопреки последствиям полномасштабной войны в Украине, а также введенным в связи с этим международным санкциям, в России растет количество долларовых миллиардеров. В прошлом году их число достигло исторического максимума – 146 человек.

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Именно такое столько богачей насчитали в российской редакции Forbes. Что примечательно, в Forbes USA насчитали только 125 российских миллиардеров – столько же, сколько и в прошлом году.

Кроме рекордного количества, журналисты утверждают, что совокупное состояние богатейших российских бизнесменов в этом году тоже достигло нового максимума – 625,5 млрд долларов. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2021 году, перед началом полномасштабной агрессии России против Украины – 606,2 млрд долларов.

Самым богатым из россиян, по версии журнала, второй год подряд стал акционер "Лукойла" Вагит Алекперов с состоянием 28,7 млрд долларов. На втором месте — совладелец "Северстали" Алексей Мордашов (28,6 млрд долларов), на третьем — акционер "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон (28,4 млрд долларов). Каждый из них находится под санкциями Великобритании и ряда других стран.

В свежем рейтинге оказались российских 15 миллиардеров-новичков, а богатейшим из них назван владелец "Фармасинтеза", натурализованный россиянин Викрам Пуния. Его состояние оценивается в 2,1 млрд долларов. Кроме того, 10 человек вернулись в список, а четверо бизнесменов, наоборот, выбыли из рейтинга.

В то же время, по данным американской редакции, в целом в мире в 2025 году насчитывается 3028 миллиардеров. При этом тех состояние 1422 из них увеличилось, а 698 – уменьшилось, но не настолько, чтобы они выбыли из рейтинга. В топ-5 рейтинга входят:

крупнейший акционер компании Tesla Илон Маск – 342 млрд;

совладелец компании Meta, которой принадлежит Facebook Марк Цукерберг – 216 млрд;

основатель интернет-магазина Amazon Джефф Безос – 215 млрд;

основатель производителя программного обеспечения Oracle Ларри Элиссон.

президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно.

Также OBOZ.UA сообщал, что российские миллиардеры потеряли более половины своих самых дорогих яхт из-за санкций, арестов и вынужденных продаж. Большая часть флота либо перешла к новым владельцам в США и Европе, либо скрылась в Дубае, Турции и России, но полностью избежать конфискации удалось не всем.

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