Сумма удивит: какую пенсию можно получить с зарплатой в 15 тысяч

В Украине с зарплатой в 15 тыс. грн можно рассчитывать на пенсию в 4 228,2 грн. Размер пенсии зависит в том числе и от стажа, указанный размер посчитан с учетом 35 лет стажа (полный стаж).

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Для расчета пенсии среднюю зарплату по стране сравнивают со средней зарплатой по данным ПФУ (это та, с которой уплачены взносы). А зарплатой в 15 тыс. и при условии, что она будет расти пропорционально средней зарплате, составляет 0,89.

Таким образом, учитывая среднюю зарплату за три года (13 559,41 грн), 35 лет стажа и соотношение 15 тыс. грн к средней зарплате, размер будущей выплаты составит 4 228,2 грн.

Средняя пенсия с начала года выросла с 5,3 до 5,7 тыс. грн (последние данные за апрель). На самом же деле средняя пенсия не показывает реальную картину. Во-первых, выплаты сильно отличаются в зависимости от региона. Если в Киеве пенсионеры в среднем получают 7848 грн, то в Тернопольской области – всего 4399 грн.

Как видно на графике, из общего числа пенсионеров (10,1 млн) больше всего получающих до 3000 грн (2,72 млн человек, или 26,84%). Еще 17,2% пенсионеров (1,7 млн человек) получают пенсию от 3 до 4 тыс. грн. То есть 44% пенсионеров имеют пенсию в размере до 4 тыс. грн.

Если же учесть и получающих до 5 тыс. грн, то такая выплата у 62,6% украинцев на пенсии.

Таким образом, большинство украинских пенсионеров не имеют средней пенсии в 5,7 тыс. грн. Ее рассчитывают как среднее арифметическое, а не среднюю медианную, которая показывала бы, какую пенсию получают большинство украинцев. И эта цифра была бы значительно меньше 5,7 тыс. грн.

Ранее OBOZ.UA подробно писал о том, почему в Украине большинство 60-летних вскоре не сможет получить пенсию вовремя. Это связано с поэтапным повышением требования к стажу.

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