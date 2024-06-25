Дело судьи-взяточника из Одесщины: прокуратура подала документы в суд

В Одесской области будут судить судью одного из райсудов, разоблаченного на взяточничестве. Если его признают виновным, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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Об этом сообщили Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). По данным СМИ, речь идет о судье Болградского районного суда Одесской области Сергее Высоцком.

"25 июня 2024 прокурор САП направил в суд обвинительный акт в отношении судьи одного из районных судов Одесской области, которого в феврале текущего года разоблачили на получении 4 тыс. дол. США неправомерной выгоды", – заявили в САП.

Как выяснили детективы, деньги судья получил от гражданина, которого сам и предложения и дача взятки двум другим судьям, которые должны были закрыть производство по делам об административных правонарушениях. Впрочем, в результате деньги судья оставил себе.

В результате детективы НАБУ совместно с Управлением стратегических расследований в Одесской области при процессуальном руководстве прокуроров САП разоблачили судью-взяточника и сообщили ему о подозрении в предложении неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 36 УК Украины) и мошенничестве (ч. 1 ст. 190).

Совокупная санкция статей предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до восьми лет с конфискацией имущества.

Также OBOZ.UA сообщал о задержании адвоката киевской юрфирмы "Миллер" Алексея Носова по подозрению в попытке дать взятку детективам. За юриста назначили залог в размере 12 млн. грн.

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