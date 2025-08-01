Страна ЕС изменила дату выплаты денег украинцам: когда получат помощь

В августе украинцам в Польше, получающим выплаты от Учреждения социального страхования (ZUS), не поступят деньги по программе "800 Плюс" в назначенный день. Впрочем, средства все же поступят, но на два дня раньше – 22 августа.

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Как пояснили в Rzeczpospolita, ZUS выплачивает помощь "800+" 2-го, 4-го, 7-го, 9-го, 12-го, 14-го, 16-го, 18-го, 20-го и 22-го числа каждого месяца. А с июля украинцам, которые приехали в Польшу из-за войны, а также тем, кто ранее не получал помощь, установили отдельную дату выплаты "детских денег" – 24 числа. Однако, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье или государственный праздник, средства перечисляются раньше.

Даты выплат "800+" в августе

В календарь выплат помощи были внесены изменения, из-за чего некоторым получателям помощь уже начислили. В целом график выплат в августе выглядит так:

выплата 2 августа – платеж осуществили 1 августа (2 августа приходится на субботу);

платеж осуществили 1 августа (2 августа приходится на субботу); выплата 9 августа – платеж будет осуществлен 8 августа (9 августа приходится на субботу);

– платеж будет осуществлен 8 августа (9 августа приходится на субботу); выплата 16 августа – платеж будет осуществлен 14 августа (16 августа приходится на субботу, а 15 августа – государственный праздник Успения Пресвятой Девы Марии);

– платеж будет осуществлен 14 августа (16 августа приходится на субботу, а 15 августа – государственный праздник Успения Пресвятой Девы Марии); выплата 24 августа – платеж будет осуществлен 22 августа (24 августа приходится на воскресенье).

Когда подаваться на помощь

"800 Плюс" – это программа государственной поддержки семей, имеющих несовершеннолетних детей, независимо от дохода. Таким семьям ежемесячно предоставляется 800 злотых (около 9 тыс. грн по актуальному курсу).

Новый период выплаты помощи "800+" начался в начале июня. Родители, которые подали заявления до апреля, гарантированно продолжат выплачивать помощь. Подача документов в июне гарантировала выплату до конца августа вместе с компенсацией за предыдущие месяцы. Однако, если заявление поступило ZUS позже, родители не получат компенсацию за предыдущие месяцы.

Но это не касается родителей новорожденных. Они имеют три месяца, чтобы подать заявку на получение помощи, чтобы получить помощь с компенсацией с момента рождения ребенка.

Заявления подаются только в электронном виде через Платформу электронных услуг (PUE)/eZUS, электронный банкинг, приложение mZUS или портал Emp@tia.

Ранее OBOZ.UA сообщал о результатах исследования, согласно которым 46% поляков поддерживают уменьшение или прекращение помощи Украине. Посол Украины в этой стране Василий Боднар объяснил это стереотипами относительно украинских граждан, которые господствуют в польском обществе.

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