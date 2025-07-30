"Если вы на "Бентли" с украинскими номерами": посол Украины обратился к беженцам в Польше и указал на важный нюанс

Польша – одна из стран-лидеров в Европе по количеству украинских беженцев, которых приняли после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Но даже несмотря на это, а также географическую, культурную и историческую близость, в этой стране господствуют стереотипы в отношении украинских граждан, которые в некоторых случаях и сами могут провоцировать агрессию поляков.

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Об этом посол Украины в Польше Василий Боднар заявил "Радио Свободе". Так он прокомментировал результаты исследования, согласно которым 46% поляков поддерживают уменьшение или прекращение помощи Украине.

Дипломат напомнил, что в Польше проживают более 2 млн украинских граждан. Из них миллион человек приехал работать, а остальные – как беженцы, то есть они прибыли не по своей воле, а спасаясь от войны.

"Они нашли там свое место, но из того, как рассказывают, что это бремя для польского государства, – это неправда. Потому что эти люди энергичные, активные, они пошли на работу, они заняли те места, которые были вакантными", – подчеркнул Боднар.

Он отметил, что украинцы производят 2,7% годового ВВП Польши, то есть благодаря им бюджет страны только официально пополняется на 22 млрд евро. Но эта сумма не учитывает перечисления денег и оплата некоторых других услуг, в частности обязательное страхование. Поэтому посол назвал украинцев "большим достижением для польского общества".

Но даже несмотря на это среди поляков существуют стереотипы относительно украинцев. Самые распространенные: о том, что украинцы отнимут работу поляков, что украинские женщины красивее и могут "отбить" польского мужчину. А также поляков раздражает, когда они видят украинцев на элитных авто или в дорогих ресторанах.

"Я также обращаюсь к нашим соотечественникам, обратите внимание, как на вас смотрят. Если вы на Bentley с украинскими номерами, то вам ни один поляк "Добрый день" не скажет. Потому что будет вызывать, конечно, реакцию, что Украина воюет, а вы здесь на таких машинах разъезжаете", – заявил посол.

В то же время Василий Боднар напомнил, что эти люди тратят свои средства, которые поддерживают польский бизнес. Но, несмотря на это, поляки могут испытывать страх из-за конкуренции на рынке труда и других сферах.

"До войны поляки сталкивались в основном с людьми, которые работали на низкооплачиваемой работе. Это были уборщицы, помощники на стройке, водители и тому подобное. А когда пришли, в том числе богатые люди, то Польша увидела другую Украину", – добавил дипломат.

Как уже сообщал OBOZ.UA, согласно данным исследования агентства Deloitte, в 2024 году украинцы добавили к ВВП Польши почти 100 млрд злотых. Это в 8 раз больше, чем Польша потратила на всю помощь Украине за 3 года полномасштабной войны. Кроме того, участие украинцев на рынке труда способствует снижению безработицы и росту зарплат.

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