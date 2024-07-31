Старые украинские копейки можно продать за большие деньги: за какую монету заплатят почти 20 тысяч

Украинцы могут дорого продать некоторые монеты. Дело в том, что ввиду своих особенностей те высоко ценятся коллекционерами – настолько, что они готовы платить за них тысячи гривен.

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Так, от 10 000 грн до 18 000 грн, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", можно выручить на аукционах за 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк. Ее отличают:

средний зуб тризуба – острый, узкий;

пятое и седьмое зерно третьего колоса – замкнуто;

гроздь №2 – в форме тупоугольного треугольника;

гурт с крупной насечкой.

Около 2000 грн можно выручить за 25 копеек 2003 года разновидности 1ЕАм. Как рассказывают специалисты, это редкая монета, которая чеканилась для годового набора НБУ.

"Так как годовой набор так и не выпустили, отчеканенные 25 копеек отправили в обращение. Большинство 25-копеечных монет, продаваемых на аукционах, найдены в кошельках или копилках", – объяснили они.

За 50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг можно получить от 4 000 грн до 11 000 грн. Эту монету отличают:

средний зуб тризуба – он толстый;

рисунок – 17,7 мм;

гроздь №1 – имеет 4 ягоды, а пятая ягода слилась с венком;

гурт – гладкий.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальный банк ввел в оборот новую памятную монету в 5 грн. Она посвящена многоцелевому беспилотному авиационному комплексу "Аист-100", с 2021 года официально принятому на вооружение ВСУ.

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