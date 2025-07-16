Старые 50 копеек можно продать за 11 тысяч: как распознать ценную монету

Коллекционеры могут заплатить за украинские 50 копеек тысячи гривен. Однако высокой ценой обладают лишь те монеты, которые отличаются редкими характеристиками и особыми деталями исполнения.

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Так, экземпляр 1992 года разновидности 3ВАг можно, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", получить от 4 000 до 11 000 грн. Эту монету отличают:

средний зуб тризуба – он толстый;

рисунок – 17,7 мм;

гроздь №1 – имеет 4 ягоды, а пятая ягода слилась с венком;

гурт – гладкий.

"50 копеек с гладкой группой – это одни из самых первых монет, которые чеканились на Луганском станкостроительном заводе. Их чеканили в матрицах без рифлений, потому у монет нет насечек на группе. Неизвестно, какой был тираж таких копеек, однако на аукционах их продают очень редко", – рассказали специалисты.

Удастся ли заработать на монетах, которые выводят из обращения

В то же время, несмотря на распространенное мнение о том, что с течением времени монеты становятся дорогими, на большинстве старых копеек разбогатеть не удастся. Дело в том, что коллекционеры ценят только монеты из драгоценных металлов – например, серебра или золота, а также редкие экземпляры.

"Люди почему-то думают, что если взять монету, отложить ее и через 100 лет кому-то там продать, то она будет стоить миллион. Это заблуждение. Часто присылают на оценку – а их тираж был 50 с чем-то миллионов штук. Это, грубо говоря, по одной монете на человека. И если зайти в группы оценки монет, то там действительно каждый первый их присылает", – рассказал OBOZ.UA нумизмат Виталий Ткач.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в августе в Украине должны появится две новые памятные монеты. Они будут посвящены традиционной украинской керамике из пгт. Опошня на Полтавщине, а также полковнику Легиона Украинских сечевых стрелков и армии УНР Василию Вишиваному. Номинал монет составит 5 и 2 грн соответственно.

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