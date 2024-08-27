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Старую 1 копейку можно продать за большие деньги: за какую монету заплатят больше 10 тысяч

Роман Костюченко
Личные финансы
1 минута
1,3 т.
Старую 1 копейку можно продать за большие деньги

Некоторые украинские монеты могут принести своим владельцам большие деньги. При этом номинал роли не играет – тысячи гривен можно получить даже за 1 копейку.

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Так, за экземпляр 1992 года разновидности 1.35АА могут заплатить более 11 000 грн, сообщают специалисты ресурса "Монеты-ягодки". Эту монету отличают:

  • ступенчатая верхушка правого верхнего листа;
  • маленькие ягоды.
Такую 1 копейку можно дорого продать

А за 1 копейку 1992 года разновидности 1.11АЕ на специализированных аукционах могут заплатить от 4 000 до 14 000 грн. Узнать такую монету можно по:

  • округлой верхушке правого верхнего листа;
  • большим ягодам.
За такую монету хорошо заплатят

Ценятся и 1-копеечные монеты 1996 года. Так:

  • разновидность 1БА с большими ягодами можно продать по цене от 1 300 грн до 2 000 грн;
  • разновидность 1БВ с маленькими ягодами – от 2 500 грн до 3 000 грн.

"Копейка 1996 г. встречалась не только в наборах НБУ, иногда ее находили в обращении. Однако монеты из обращения дешевле, чем копейки из набора", – рассказывают нумизматы.

1 копейка 1996 года высоко ценится

Как сообщал OBOZ.UA, выгодно можно продать и 5 копеек. К примеру, за монету разновидности 1.1ААк 1992 года заплатят 4000-10 000 грн.

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