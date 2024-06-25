Части ВПЛ угрожают суды: когда нужно вернуть государству деньги по выплатам

Переселенцы обязаны вернуть государству по ошибке выплаченные социальные средства, если они не отвечают определенным критериям для получения помощи. В случае невозврата средств добровольно орган социальной защиты может взыскать их через суд.

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OBOZ.UA разобрался, что делать переселенцам в случае случайно полученных средств. С 1 марта 2024 г. государство изменило условия выплат для переселенцев.

Теперь, чтобы получить эти выплаты, нужно соответствовать определенным критериям. В противном случае выплаты могут быть отменены, а уже полученные средства придется вернуть государству. Согласно п.7-1 Порядка оказания помощи на жительство ВПЛ, с 1 декабря 2023 года пособие не назначается/не выплачивается на семью, которая впервые обращается за ее назначением, если в течение трех месяцев перед обращением или во время его получения, член семьи осуществил:

операции по покупке безналичной и/или наличной иностранной валюты (или банковских металлов) на сумму от 100 тыс. гривен (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных и/или образовательных услуг);

покупку имущества на общую сумму, превышающую 100 тыс. гривен;

имеет депозит на сумму.

Если такие операции совершил один член семьи, то право на получение выплат теряют все члены семьи.

Должен ли переселенец вернуть ошибочно выплаченные деньги

Согласно п. 9 Порядка, уполномоченное лицо обязано в течение 14 календарных дней после возникновения изменений, влияющих на право получения помощи, проинформировать об этом орган социальной защиты населения, уполномоченное лицо исполнительного органа местного самоуправления или центр предоставления административных услуг. Если переселенец вовремя не сообщил об изменениях в имущественном положении и произошли начисления, то требования соцзащиты о возврате выплаченных средств правомерны. Это предусмотрено пунктом 29 Порядка.

Орган социальной защиты населения с момента выявления факта излишне выплаченной помощи определяет объем неправомерно перечисленных средств и должен в течение 30 рабочих дней сообщить об этом получателю, отправив сообщение по почте или посредством средств электронной связи. В случае невозврата ошибочно начисленных средств ВПЛ добровольно в установленные сроки, орган социальной защиты населения поднимает вопрос об их взыскании в судебном порядке.

Таким образом, переселенцы обязаны вернуть по ошибке выплаченные средства, если они были начислены без соответствия определенным критериям. Важно своевременно сообщать об изменениях в своем имущественном состоянии, чтобы избежать проблем с социальными выплатами.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ВПО, не получающие выплаты, могут претендовать на пособие по безработице, государственную социальную помощь малообеспеченным семьям, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также на разные социальные услуги. Для получения дополнительной информации следует обратиться в органы социальной защиты.

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