Социальная помощь для лиц с инвалидностью: на какие выплаты могут рассчитывать украинцы

В Украине растет количество людей с инвалидностью в результате войны, что требует пересмотра системы социальной поддержки и предоставления надбавок к выплатам. Выплаты регулируются Законом "О статусе ветеранов войны" и варьируются в зависимости от группы инвалидности, в частности для лиц с инвалидностью I группы – 50% прожиточного минимума.

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OBOZ.UA разобрался, сколько средств получают лица с инвалидностью в Украине. Прибавки к пенсиям для ветеранов войны регулируются Законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Выплаты для инвалидов войны различаются в зависимости от группы инвалидности:

I группа : 50% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;

: для лиц, потерявших трудоспособность; ІІ группа : 40% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;

: для лиц, потерявших трудоспособность; ІІІ группа : 30% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Лица с инвалидностью в результате войны II и III группы, принимавших участие в боевых действиях во время Второй мировой войны и которым исполнилось 85 лет, получают льготы, предусмотренные для инвалидов войны I группы. Если лицо имеет право на помощь по нескольким законам, оно может выбрать денежную поддержку по одной из программ.

Это положение упрощает процесс выбора между разными вариантами финансовой помощи. Минимальный размер пенсионных выплат людям с инвалидностью в 2024 году:

I группа : 2760 грн;

: 2760 грн; ІІ-ІІІ группы (неработающие) : 2520 грн;

: 2520 грн; ІІ-ІІІ группы (работающие) : 2093 грн.

Государственная социальная помощь в 2024 году

Для лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью предусмотрена государственная социальная помощь. А именно:

I группа (подгруппа А) : 8044,7 грн (с надбавкой по уходу);

: 8044,7 грн (с надбавкой по уходу); I группа (подгруппа Б) : 4722 грн (с надбавкой по уходу);

: 4722 грн (с надбавкой по уходу); ІІ группа : 2361 грн;

: 2361 грн; ІІ группа (одинокие, нуждающиеся в уходе) : 3659,55 грн (с надбавкой на уход);

: 3659,55 грн (с надбавкой на уход); ІІІ группа : 2361 грн;

: 2361 грн; ІІІ группа (одинокие, нуждающиеся в уходе) : 3187,35 грн (с надбавкой на уход);

дети до 18 лет : 2361 грн;

: 2361 грн; дети до 6 лет (с надбавкой по уходу) : 2934,2 грн;

: 2934,2 грн; дети (подгруппа А) до 6 лет (с надбавкой по уходу) : 6778,7 грн;

: 6778,7 грн; дети от 6 до 18 лет (с надбавкой по уходу) : 3250,7 грн;

: 3250,7 грн; дети (подгруппа А) от 6 до 18 лет (с надбавкой по уходу) : 8044,7 грн;

: 8044,7 грн; дети с инвалидностью, связанной с Чернобыльской катастрофой : от 2479,05 грн. до 8871,05 грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ко Дню Независимости Украины ветераны, жертвы нацистских преследований и граждане с особыми заслугами могут получить разовую финансовую помощь в размере от 450 до 3100 гривен. Для получения выплаты все, кроме пенсионеров, должны подать заявку в Пенсионный фонд Украины до 1 августа или до 1 октября в случае опоздания.

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