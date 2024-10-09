Сколько зарабатывают главы МСЭК в Украине: официальные зарплаты не совпадают с многомиллионными состояниями

Как показал скандал с главой Хмельницкой областной МСЭК Татьяной Крупой, руководители медико-социальный экспертных комиссий в Украине даже при небольших официальных зарплатах могут держать дома миллионы. Декларации коллег Крупы в разных регионах страны подтверждают, что живут чиновники из МСЭК далеко нескромно.

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Об этом сообщает OBOZ.UA. От МСЭК зависит, признают ли инвалидность и дадут ли "белый билет" во время полномасштабной войны. А потому именно к ним зачастую обращаются желающие "откосить" от армии. И, судя по состояниям глав МСЭК, на такие "услуги" давно установлены расценки.

Согласно декларации, сама Крупа официально зарабатывала почти 600 тыс. грн в год, это по 50 тыс. грн в месяц. А еще она получала почти 1,5 млн грн других доходов, в частности, зарплату по совместительству, дивиденды, пенсию и доход от сдачи в аренду имущества. Доход по украинским меркам немаленький, но следует учитывать, что у главы Хмельницкого МСЭК дома нашли аж 6 млн долларов, а это более 247 млн грн.

Кроме того, семья чиновницы владеет большим количеством имущества. Только у самой Крупы – почти десяток земельных участков по 20 тыс. квадратов каждый. А на ее супруга записано еще больше: несколько квартир, дома, гаражи и большие земельные участки. Вместе супруги также возводят дом на 590 квадратов. Неофициальные 6 млн долларов наличными Крупа декларировать не стала.

Вопросы возникают и к декларации руководительницы МСЭК в Винницкой области Юлии Даниленко. Официально она получает самую маленькую зарплату из своих всех коллег в Украине. В документе указана 221 тыс. грн заработка за год, т.е. по 18,4 тыс. грн в месяц.

Но при такой зарплате Даниленко умудряется зарабатывать на стороне. Таких доходов в декларации – на 5,5 млн грн. Откуда деньги – не совсем ясно. Ведь, согласно документам, доход получен от отчуждения ценных бумаг и ценного имущества. Только вот никакого имущества, в т.ч. и личного транспорта, в декларации нет.

Еще одна интересная декларация у главы Львовского МСЭК Владимира Решоты. Он занимает свою должность уже 25 лет. За 2023-й Решота задекларировал 500 тыс. грн зарплаты – т.е. в среднем по 41,6 тыс. грн в месяц. Но при этом получил более 4 млн грн других доходов. Из них 3,9 млн грн – "возвращение долга".

Супруга Решоты Наталья работает в Центре спортивной медицины и реабилитации. Она получила за год почти вдвое меньшую зарплату. Но несмотря на это, у супругов есть три квартиры во Львове, два гаража, три земельных участка и авто.

Также интересная декларация у председателя областной МСЭК №2 Львовского областного совета Игоря Боженко. В ней указана довольно скромная по мерками комиссии зарплата в 20 тыс. грн. Почти столько получает и супруга главы МСЭК.

При этом супруга Боженко получила еще 700 тыс. грн других доходов, в частности гонораров и пенсии. Кроме того, супруги ценят наличность и держат в таком виде 93 тыс. долл., 26 тыс. евро и около 180 тыс. грн.

Однако хорошо живут не только главы областных МСЭК. Например, в декларации главы межрайонной МСЭК на Львовщине Зиновии Николишин, указан совокупный семейный доход в 400 тыс. в год (около 33 тыс. грн в месяц). Но при этом у супругов каким-то образом накопились сбережения на 300 тыс. долл. и более миллиона наличными. Также у них есть три авто, квартира, дом и четыре участка земли в Тернопольской области.

Список, разумеется, можно продолжать. На доходы глав МСЭК уже давно пора обратить внимание правоохранителям и НАПК – они должны проверить источники поступления средств и соответствие доходов с реальными расходами.

Реформа МСЭК может остановить крохоборство?

Эксперты уверены: один способов пресечь коррупционные схемы – масштабная реформа МСЭКов. В Минздраве о такой реформе говорят уже несколько лет, ведь с 2022-го резко увеличилось количество травмированных людей, нуждающихся в прохождении МСЭК. И соответственно выросло количество жалоб на работу членов комиссий.

В идеале, МСЭК должен проводить осмотр больного в течение 5 рабочих дней после получения направления. В реальности же люди ждут заседания комиссии и по полгода, собирая для этого десятки справок.

"Весной прошлого года мы провели первый небольшой опрос, который касался деятельности МСЭК. Обнаружили, что есть ряд проблем. Они касаются того, что часто к людям относятся пренебрежительно, помещения физически недоступны, отсутствует сервис, предоставляются некачественные услуги, процедуры непонятны, а список документов – неисчерпаемый", – рассказала OBOZ.UA Дарья Сидоренко, исполнительная директор общественной организации "Лига Сильных", которая занимается вопросами людей с инвалидностью и их семей.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко еще год назад рассказывал, что работа МСЭК перейдет в онлайн-формат, который как раз и должен убрать коррупционную составляющую. "Все переходит в электронный формат, происходит диджитализация... Потенциально функция МСЭК перейдет в электронный продукт. Там уже трудно манипулировать, потому что все будет прослеживаться", – отмечал Ляшко.

Часть изменений все же внедрили. В частности, проводится цифровизация МСЭК, установлены сроки и правила осмотра пациентов, утвержден единый перечень документов. Однако на практике коррупция остается, поддельные справки об инвалидности все еще оформляются, настоящие пациенты месяцами не могут получить документы, в чиновник богатеют.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области будут судить должностное лицо МСЭК. По информации следствия, он способствовал уклонистам в получении фиктивных групп инвалидности для отсрочки призыва в ВСУ.

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