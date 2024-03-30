Шмыгаль обнародовал декларацию за 2023 год: сколько заработала семья премьера

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опубликовал свою годовую декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2023 год. За прошлый год он заработал 974845 гривен.

Эта информация содержится в декларации, которая была опубликована на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) 30 марта. Указанные средства Шмыгаль получил из своей заработной платы. Других источников дохода он не задекларировал.

Его жена Екатерина заработала более 7 миллионов 800 тысяч гривен от предпринимательской деятельности и получила 32 600 гривен пенсионных выплат в связи с инвалидностью.

На банковских счетах премьер-министра Украины 74 756 гривен, а также 140 тысяч долларов он держит в наличной форме.

Екатерина Шмыгаль разместила более 154 тысяч гривен на разных банковских счетах и имеет еще 42 тысяч гривен и 212 тысяч долларов в наличной форме.

Вместе со своей женой Шмыгаль владеет жилым домом во Львове площадью более 215 квадратных метров, а также земельным участком. Кроме того, у них есть несколько земельных участков, гараж и еще одно нежилое помещение.

В декларации также указан автомобиль Land Rover 2016 года выпуска, владелицей которого указана супруга премьер-министра.

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию за 2023 год. Доходы главы государства и членов его семьи составили 12,423 млн грн.

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