Считанные дни до окончания приема заявок: как украинцам оформить выплату в Польше

Денежная помощь в размере 850 злотых (8172 грн) будет выплачиваться украинцам в Польше. Регистрация на получение выплат начинается сегодня, 27 марта. Это последняя волна регистрации, она закончится уже 29 марта.

Помощь смогут получить не все беженцы из Украины, а некоторые категории. Об этом говорится в материале yavp.pl.

Программу финансовой поддержки Multi Purpose Cash Assistance (MPCA) для украинцев, пострадавших от военных действий и находящихся на территории Польши, начал Перемышльский отдел Объединения украинцев в Польшев сотрудничестве с международной гуманитарной организацией Oxfam.

Речь идет о трех выплатах по 850 злотых (8172 грн), которые можно получить через систему BLIK. Это финансовая поддержка для украинцев уязвимых категорий, имеющих PESEL UKR и приехавших в Польшу после 10 февраля 2022 года:

беременные или кормящие грудью;

люди с инвалидностью, влияющей на трудоспособность;

люди с хроническими и онкологическими заболеваниями;

лица, принадлежащие к этническим группам (ромы);

одинокая мать и член семьи, имеющий троих детей;

люди от 55 лет;

лица, потерявшие имущество и жилье в результате войны;

лица, ранее проживавшие в прифронтовых областях (Луганская, Донецкая, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская);

безработные (или работающие неполный рабочий день).

Если вы хотите оформить помощь, у вас есть какие-либо вопросы или требуете дополнительной информации, вы можете обратиться на Горячую Линию: 800 11 22 33 или e-mail: [email protected].

Как сообщал ранее OBOZ.UA, многим украинцам могут отменить выплату пенсии. На это есть разные причины. В частности, ее прекращают во многих случаях, если пенсионер отправляется на ПМЖ за границу. Кроме того, существует еще ряд причин, по которым выплаты могут заблокировать.

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