Часть украинцев вскоре может остаться без пенсии: о ком идет речь

Многим украинцам могут отменить выплату пенсии. На это есть разные причины. В частности, ее прекращают во многих случаях, если пенсионер отправляется на ПМЖ за границу. Кроме того, существует еще ряд причин, по которым выплаты могут заблокировать.

Об этом рассказали в благотворительном фонде "Право на защиту". Все они изложены в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Согласно этому закону пенсию прекращают выплачивать в следующих случаях:

если пенсионер уехал за границу на постоянное место жительства и у государства, в которое он уехал, нет с Украиной договора о взаимном признании и выплате пенсий;

если пенсия назначена по документам, содержащим недостоверные сведения;

в случае смерти пенсионера;

в случае если пенсию не получали через отделение почты в течение шести месяцев;

в других случаях, предусмотренных законом, например истечение срока обучения детей, получающих пенсию в случае утраты кормильца;

если пенсионера не признают лицом с инвалидностью (а ему раньше была назначена пенсия по инвалидности);

трудоустройство лица, получающего пенсию за выслугу лет, на должность, дающую право на пенсию за выслугу лет.

Если пенсионер считает, что выплата ему была прекращена неправомерно, ему следует подать письменный запрос в ПФУ с требованием объяснения причины прекращения выплат. Такого бюрократического момента необходимо соблюсти, ведь ваше письменное обращение, а также ответ ПФУ могут стать главными аргументами в суде во время обжалования решения Пенсионного фонда.

Если выяснится, что причин отмены выплаты не было, и ее примут восстановить, то это должны сделать не позднее чем за 10 дней с момента выяснения обстоятельств.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, на выплаты военнослужащим в Украине предусмотрено 751,3 млрд грн. Кроме того, более 14 млрд. грн. заложено в поддержку ветеранов.

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