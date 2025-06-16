С июля в Резерв+ появится новая функция - она изменит уплату штрафов

В июле в приложении Резерв+ появится функция онлайн-оплаты штрафов за нарушение воинского учета со скидкой 50%, благодаря которой украинцы смогут быстро и удобно оплатить 8 500 грн вместо 17 000 грн прямо со смартфона. Ожидается, что это упростит доступ к государственным услугам в сфере воинского учета.

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Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в комментарии"Украинскому радио". По ее словам, работать это будет просто, если человеку сообщили через Резерв+ о штрафе, он сможет сразу оплатить его в приложении – не 17 000 грн, а только 8 500 грн.

Такая опция должна сделать процесс уплаты удобным и быстрым, без очередей, походов в ТЦК или необходимости искать банковские реквизиты. Черногоренко объясняет, что Минобороны вместе с депутатами разработало соответствующий закон, который и позволяет такую упрощенную оплату. По аналогии с правилами дорожного движения, здесь также действует принцип "оплатил быстро - получил скидку".

Это, по ее словам, один из самых ожидаемых релизов этого лета. Его планируют запустить уже в июле, в течение ближайших 3-4 недель. Также Черногоренко отмечает, что "Резерв+" уже сейчас активно используется гражданами.

В приложении более 4,5 миллиона пользователей, оно стало "точкой входа в армию" - там можно подавать заявки на службу, просматривать военные вакансии, получать направления на ВВК, оформлять отсрочку и тому подобное. По словам чиновницы, каждая третья отсрочка в Украине сегодня выдается именно через Резерв+.

А новая функция оплаты штрафов еще один шаг к тому, чтобы все взаимодействие с ТЦК перевести в онлайн. В планах Минобороны и дальнейшая цифровизация, в частности: возможность самостоятельно выбирать больницу для прохождения ВВК, и оцифровка всех 35 типов отсрочек.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинских работодателей предупредили, что бронирование военнообязанных через портал государственных услуг Дія может не срабатывать. В некоторых случаях система указывает работодателям, что их сотрудник якобы не трудоустроен на предприятии.

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