Ректор государственного вуза стала "академиком", как Спартак Суббота, а ее дочь получила должность в наследство и пенсию в 39 лет: как живет образцовая семья чиновников

Янина Аранчий – представительница одной из самых влиятельных семей Полтавщины. Ее покойный отец возглавлял Государственную ветеринарную инспекцию в Полтавской области (которую трансформировали в Госпродпотребслужбу), брат работал заместителем главы Госпродпотребслужбы в Полтавской области, а мать – была ректором (а сейчас – первая проректор) Полтавской государственной аграрной академии. Бывший муж Аранчий – чиновник Полтавской ОВА.

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Должность в Госпродпотребслужбе Полтавской области Аранчий фактически получила "в наследство". Часть ее сотрудников когда-то работала под руководством ее отца, а затем брата. За несколько лет семья влиятельной полтавской чиновницы купила по меньшей мере 5 квартир в новостройках, несколько дорогих автомобилей и три квартиры в Польше.

О том, чем владеет одна из самых влиятельных семей чиновников и как мать из вуза стала "академиком", – читайте в материале OBOZ.UA.

Янина Аранчий: унаследовала должность от отца и получила пенсию в 38 лет

В своей первой декларации, которая была публично опубликована, на тот момент 29-летняя чиновница указала сбережения в сумме 75 тыс. долларов. Тогда женщина возглавляла региональную государственную лабораторию ветеринарной медицины в Полтавской области. С этого момента прошло около 10 лет. В своей последней декларации Янина указала сбережения в размере 6,6 млн грн и 65 тыс. долларов. И это при достаточно скромном доходе.

В прошлом году чиновница после налогообложения зарабатывала всего лишь 32,1 тыс. грн в месяц. Ее бывший муж платит алименты на общего сына в размере 10 тыс. грн в месяц. И при этом в прошлом году она задекларировала получение права собственности на автомобиль Audi Q7 2020 года выпуска (сейчас такой автомобиль стоит около 60 тыс. долларов).

Аранчий владеет четырьмя квартирами, две из которых – в дорогом ЖК в центре города. Женщина всю свою жизнь работает на госслужбе, при этом количеству и стоимости ее имущества могли бы позавидовать даже успешные предприниматели. Кроме того, еще в прошлом году на тот момент 38-летняя Янина Аранчий начала получать пенсию (задекларировала 97,9 тыс. грн).

В этом же ЖК по соседству с Яниной две квартиры получил и ее брат Дмитрий Аранчий. А на его жену Анну оформили три квартиры в новостройке по адресу Шевченко, 96А. Это при том, что у женщины уже было три квартиры в Полтаве. То есть семья Янины Аранчий только за последние несколько лет оформила пять квартир в новостройках.

Уже бывший супруг чиновницы Виталий Кулинич работает заместителем директора департамента строительства, градостроительства и архитектуры, ЖКХ и энергетики Полтавской ОВА. Он также чиновник. Жилье покупала также и мать чиновницы – но она выбрала недвижимость за границей.

Ректор-"академик" с тремя квартирами в Польше

Валентина Аранчий – первая проректор Полтавской государственной аграрной академии (ПГАУ). В этом вузе она работает уже более 30 лет. В разделе "опыт работы" в ее биографии на сайте академии отмечено: "стаж педагогической работы в учреждениях высшего образования ІІІ-ІV уровня аккредитации 33 года, и все они в ПГАУ".

В прошлом году ее среднемесячная зарплата после налогообложения в ПГАУ составила 49,6 тыс. грн в месяц. Кроме того, женщина также получает 22,1 тыс. пенсии и 32,3 тыс. грн от аренды имущества. Работа в государственном учебном заведении с достаточно скромной для такой должности зарплатой не помешала Валентине Аранчий в 2023-м купить сразу три квартиры в Польше (всего она потратила более 15 млн грн).

Кроме того, Валентина Аранчий в 2021-м стала обладательницей новенького Lexus RX 300. Сейчас такая модель стоит около 50 тыс. долларов. В Полтаве она живет в доме площадью более 221,8 кв. На сайте университета говорится, что Аранчий – "академик Академии наук высшего образования Украины". При этом при Национальной академии наук Украины такой академии не существует.

Но существует общественная организация "Национальная академия наук высшего образования Украины". ОО зарегистрирована в офисе, но с настоящей Академией наук нет ничего общего. "Президент" этой "академии" – заслуженный врач Станислав Табачников. Он также президент еще одной ОО – "Международная академия образования и науки". Президиум этих двух общественных организаций частично состоит из одних и тех же "выдающихся ученых".

Например, художник Владимир Бабиенко в "Национальной академии наук высшего образования" указан в качестве главы комиссии по искусствоведению и культуре, а в "Международной академии образования и науки" – он вице-президент по международным связям. Сергей Пузик – первый президент "Международной академии образования и науки", а также советник президента в "Национальной академии наук высшего образования Украины".

В отличие от настоящей Академии наук членами указанных ОО могут стать даже те, кто отрицает официальную науку. Например, на сайте "Международной академии образования и науки" в качестве вице-президента по вопросам "комплементарной медицины" до сих пор указана уже покойная "целительница" Людмила Жукова. В ее анкете в графе "образование" указано – "академик Украинской академии наук" (еще одна общественная организация). Она была владелицей центра нетрадиционной медицины, а сама себя называла "целительницей".

Если члены настоящей Академии наук имеют право на пожизненное денежное содержание за звание академика, то члены общественных организаций, которые сами называют себя "академиками" (в том числе и Валентина Аранчий), наоборот – должны платить вступительные (5 тыс. грн) и членские (1,5 тыс. грн) взносы.

Случаи, когда общественные организации в своем названии содержат слово "академик" и называют своих членов "академиками" – довольно распространенная практика. Медийная личность Спартак Суббота, который называл себя психиатром, "академиком" и рассказывал о сотрудничестве с СБУ, как оказалось, также был членом общественной организации, в названии которой есть слово "академик", и сотрудничал с ООО "СБУ", а не со Службой безопасности Украины.

OBOZ.UA обратился в Полтавскую государственную аграрную академию с просьбой прокомментировать, является ли Валентина Аранчий академиком в понимании закона "О научной и научно-технической деятельности" (входит в кадровый состав Национальной академии наук Украины).

С таким же успехом можно зарегистрировать общественную организацию под названием "Украинское правительство", стать членом этой ОО и после этого представляться "членом правительства". Единственная цель таких действий – создать ложное впечатление о причастности к настоящему правительству.

Здесь стоит отметить, что Валентина Аранчий на сайте своего вуза не указала, что она является членом общественной организации, в названии которой есть слово "академия". Вместо этого она называет себя "академиком", что может создать ложное впечатление относительно членства в Национальной академии наук.

OBOZ.UA также обратился в Госпродпотребслужбу с просьбой прокомментировать раннюю пенсию Янины Аранчий, а также источник происхождения ее имущества. Детальнее об этом – читайте в следующих публикациях OBOZ.UA.