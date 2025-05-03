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Ректор государственного вуза стала "академиком", как Спартак Суббота, а ее дочь получила должность в наследство и пенсию в 39 лет: как живет образцовая семья чиновников

Александр Литвин
Личные финансы
6 минут
37,9 т.
Как живет семья Аранчий

Янина Аранчий – представительница одной из самых влиятельных семей Полтавщины. Ее покойный отец возглавлял Государственную ветеринарную инспекцию в Полтавской области (которую трансформировали в Госпродпотребслужбу), брат работал заместителем главы Госпродпотребслужбы в Полтавской области, а мать – была ректором (а сейчас – первая проректор) Полтавской государственной аграрной академии. Бывший муж Аранчий – чиновник Полтавской ОВА.

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Должность в Госпродпотребслужбе Полтавской области Аранчий фактически получила "в наследство". Часть ее сотрудников когда-то работала под руководством ее отца, а затем брата. За несколько лет семья влиятельной полтавской чиновницы купила по меньшей мере 5 квартир в новостройках, несколько дорогих автомобилей и три квартиры в Польше.

О том, чем владеет одна из самых влиятельных семей чиновников и как мать из вуза стала "академиком", – читайте в материале OBOZ.UA.

Янина Аранчий: унаследовала должность от отца и получила пенсию в 38 лет

В своей первой декларации, которая была публично опубликована, на тот момент 29-летняя чиновница указала сбережения в сумме 75 тыс. долларов. Тогда женщина возглавляла региональную государственную лабораторию ветеринарной медицины в Полтавской области. С этого момента прошло около 10 лет. В своей последней декларации Янина указала сбережения в размере 6,6 млн грн и 65 тыс. долларов. И это при достаточно скромном доходе.

В прошлом году чиновница после налогообложения зарабатывала всего лишь 32,1 тыс. грн в месяц. Ее бывший муж платит алименты на общего сына в размере 10 тыс. грн в месяц. И при этом в прошлом году она задекларировала получение права собственности на автомобиль Audi Q7 2020 года выпуска (сейчас такой автомобиль стоит около 60 тыс. долларов).

Как живет Аранчий

Аранчий владеет четырьмя квартирами, две из которых – в дорогом ЖК в центре города. Женщина всю свою жизнь работает на госслужбе, при этом количеству и стоимости ее имущества могли бы позавидовать даже успешные предприниматели. Кроме того, еще в прошлом году на тот момент 38-летняя Янина Аранчий начала получать пенсию (задекларировала 97,9 тыс. грн).

Янина Аранчий

В этом же ЖК по соседству с Яниной две квартиры получил и ее брат Дмитрий Аранчий. А на его жену Анну оформили три квартиры в новостройке по адресу Шевченко, 96А. Это при том, что у женщины уже было три квартиры в Полтаве. То есть семья Янины Аранчий только за последние несколько лет оформила пять квартир в новостройках.

Уже бывший супруг чиновницы Виталий Кулинич работает заместителем директора департамента строительства, градостроительства и архитектуры, ЖКХ и энергетики Полтавской ОВА. Он также чиновник. Жилье покупала также и мать чиновницы – но она выбрала недвижимость за границей.

Ректор-"академик" с тремя квартирами в Польше

Валентина Аранчий – первая проректор Полтавской государственной аграрной академии (ПГАУ). В этом вузе она работает уже более 30 лет. В разделе "опыт работы" в ее биографии на сайте академии отмечено: "стаж педагогической работы в учреждениях высшего образования ІІІ-ІV уровня аккредитации 33 года, и все они в ПГАУ".

Валентина Аранчий

В прошлом году ее среднемесячная зарплата после налогообложения в ПГАУ составила 49,6 тыс. грн в месяц. Кроме того, женщина также получает 22,1 тыс. пенсии и 32,3 тыс. грн от аренды имущества. Работа в государственном учебном заведении с достаточно скромной для такой должности зарплатой не помешала Валентине Аранчий в 2023-м купить сразу три квартиры в Польше (всего она потратила более 15 млн грн).

Кроме того, Валентина Аранчий в 2021-м стала обладательницей новенького Lexus RX 300. Сейчас такая модель стоит около 50 тыс. долларов. В Полтаве она живет в доме площадью более 221,8 кв. На сайте университета говорится, что Аранчий – "академик Академии наук высшего образования Украины". При этом при Национальной академии наук Украины такой академии не существует.

Аранчий называет себя академиком

Но существует общественная организация "Национальная академия наук высшего образования Украины". ОО зарегистрирована в офисе, но с настоящей Академией наук нет ничего общего. "Президент" этой "академии" – заслуженный врач Станислав Табачников. Он также президент еще одной ОО – "Международная академия образования и науки". Президиум этих двух общественных организаций частично состоит из одних и тех же "выдающихся ученых".

Например, художник Владимир Бабиенко в "Национальной академии наук высшего образования" указан в качестве главы комиссии по искусствоведению и культуре, а в "Международной академии образования и науки" – он вице-президент по международным связям. Сергей Пузик – первый президент "Международной академии образования и науки", а также советник президента в "Национальной академии наук высшего образования Украины".

В отличие от настоящей Академии наук членами указанных ОО могут стать даже те, кто отрицает официальную науку. Например, на сайте "Международной академии образования и науки" в качестве вице-президента по вопросам "комплементарной медицины" до сих пор указана уже покойная "целительница" Людмила Жукова. В ее анкете в графе "образование" указано – "академик Украинской академии наук" (еще одна общественная организация). Она была владелицей центра нетрадиционной медицины, а сама себя называла "целительницей".

Целительница была членом академии
Женщина называла себя целительницей

Если члены настоящей Академии наук имеют право на пожизненное денежное содержание за звание академика, то члены общественных организаций, которые сами называют себя "академиками" (в том числе и Валентина Аранчий), наоборот – должны платить вступительные (5 тыс. грн) и членские (1,5 тыс. грн) взносы.

Случаи, когда общественные организации в своем названии содержат слово "академик" и называют своих членов "академиками" – довольно распространенная практика. Медийная личность Спартак Суббота, который называл себя психиатром, "академиком" и рассказывал о сотрудничестве с СБУ, как оказалось, также был членом общественной организации, в названии которой есть слово "академик", и сотрудничал с ООО "СБУ", а не со Службой безопасности Украины.

OBOZ.UA обратился в Полтавскую государственную аграрную академию с просьбой прокомментировать, является ли Валентина Аранчий академиком в понимании закона "О научной и научно-технической деятельности" (входит в кадровый состав Национальной академии наук Украины).

Тарифы на членство

С таким же успехом можно зарегистрировать общественную организацию под названием "Украинское правительство", стать членом этой ОО и после этого представляться "членом правительства". Единственная цель таких действий – создать ложное впечатление о причастности к настоящему правительству.

Здесь стоит отметить, что Валентина Аранчий на сайте своего вуза не указала, что она является членом общественной организации, в названии которой есть слово "академия". Вместо этого она называет себя "академиком", что может создать ложное впечатление относительно членства в Национальной академии наук.

OBOZ.UA также обратился в Госпродпотребслужбу с просьбой прокомментировать раннюю пенсию Янины Аранчий, а также источник происхождения ее имущества. Детальнее об этом – читайте в следующих публикациях OBOZ.UA.