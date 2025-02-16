Разработчики игр в Украине набирают обороты: зарплаты достигли рекордных уровней

Несмотря на экономические трудности и нестабильность, зарплаты украинских разработчиков игр продолжают расти. За последние полгода медиана выросла на $200, впервые превысив уровень 2021 года, а разрыв между геймдевом и общим IT значительно сократился.

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Об этом говорится в опросе украинских ИТ-специалистов, пишет DOU. По сравнению с февралем 2024 года, когда разница в показателях была всего $5, в декабре 2024 года медиана зарплат в игровой индустрии достигла рекордного уровня.

Кто зарабатывает больше всего

Хотя менеджеры традиционно получают более высокие зарплаты, разница между ними и софт инженерами сократилась до $10. Среди программистов самые высокие зарплаты у специалистов по TypeScript ($4000), за ними следуют Python и Java. В июне 2024 года лидером была Java с медианной зарплатой в $4750. Самыми популярными языками программирования остаются C#/.NET, C++ и TypeScript.

Сравнение с IT-индустрией

Медиана зарплаты софт инженеров в геймдеве достигла $2950, тогда как в общем IT этот показатель составляет $3300. Разница уменьшилась по сравнению с июнем 2024 года, когда она была значительно больше ($2610 в геймдеве против $3500 в IT). Если рассматривать отдельные уровни:

Senior : $4500 в IT, $4480 в геймдеве;

: $4500 в IT, $4480 в геймдеве; Middle : $2450 в IT, $1950 в геймдеве;

: $2450 в IT, $1950 в геймдеве; Junior : $900 в IT, $760 в геймдеве.

Медиана зарплаты тестировщиков уровня Senior в четыре раза выше уровня Junior ($2950 против $700). В то же время в геймдизайне зарплаты продолжают снижаться. С февраля по июнь 2024 года падение составило почти 10% (с $1800 до $1625), но сейчас сокращение менее значительное – всего на $25.

Кто работает в украинском геймдеве

Средний возраст украинских разработчиков игр составляет 30 лет. Самой старшей категорией являются General Leadership (39 лет), DevOps и Tech Leadership (37 лет), тогда как самые молодые специалисты работают в сфере продаж (27 лет) и QA (28 лет).

Доля женщин в геймдеве выросла: в июне 2024 года было 30,4%, а сейчас – 34,4%. Больше женщин работает в HR (85%), Art/Animation (45%) и QA (31%):

Киев остается основным центром геймдева (44,1% опрошенных);

остается основным центром геймдева (44,1% опрошенных); Львов занимает второе место (9%);

занимает второе место (9%); Днепр показал рост (с 5,2 до 6,5%).

Большинство разработчиков работают в технических специализациях:

Софт инженеры – 27%;

– 27%; Тестировщики – 15%;

– 15%; Арт-направление – 19,5%;

– 19,5%; Геймдизайнеры – 8,5%.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине существенно востребована профессия учителя английского языка – количество вакансий по нему на кадровых порталах составляет несколько сотен. При этом зарплаты таким специалистам предлагают высокие – отдельные работодатели готовы платить более 40 000 грн.

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