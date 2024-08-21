БЭБ завершило расследование банковских махинаций крупного олигарха. Озвучено имя

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) завершили расследование по четырем статьям Уголовного кодекса в деле против известного олигарха – в частности, о незаконных действиях с банковскими документами. Имени его там не назвали, однако по имеющимся данным, речь идет об Игоре Коломойском.

Видео дня

Об этом сообщили в самом БЭБ. Там отметили:

детективы Бюро выделили материалы досудебного расследования в отношении известного олигарха в отдельное уголовное производство;

стороне защиты открыты материалы досудебного расследования для ознакомления;

в то же время продолжается следствие по другим участникам "организованной и управляемой олигархом группы".

"Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения подозреваемым 5,8 млрд грн в кассу банка, а также завладения более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы. Часть безосновательно зачисленных на личные счета олигарха денег была сформирована за счет кредитных средств подконтрольного банку. В частности, это более 2 млрд грн", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, детективы также доказали факт организации завладения бизнесменом более 3,3 млрд грн "Укрнафты". А также участников договоров о совместной инвестиционной деятельности.

"В частности, в ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый организовал завладение средствами акционерного общества путем заключения фиктивных договоров относительно работ, которые фактически не выполнялись. В дальнейшем полученные незаконным путем более 4 млрд грн подозреваемый легализовал", – рассказали в БЭБ.

Ранее же суд в Киеве отклонил иск бывших владельцев ПриватБанка о возвращении контрольного пакета акций, закрыв все производства по их иску. Решение суда базируется на законе, исключающем возможность восстановления прав предыдущих владельцев на акции.

Так, решением Хозяйственного суда города Киева от 7 мая 2024 было завершено рассмотрение дела, касавшегося признания соглашений о купле-продаже акций ПриватБанка недействительными, которые привели к переходу 100% акций банка в собственность государства в декабре 2016 года, а также требования возвращения бывшим акционерам их акций.

Это дело было инициировано бывшими акционерами Игорем Коломойским и компанией Triantal Investments Ltd и направлено против Национального банка Украины, Кабинета Министров, Министерства финансов и Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Хозяйственный суд закрыл производство в соответствии с Законом № 590-ІХ, предусматривающим прекращение судебных процессов по соответствующим исковым требованиям в сфере регулирования банковской деятельности.

Истцы выдвинули требования, ответ на которые предполагал возврат им акций банка, но этот закон прямо запрещает такие действия, подчеркнули в НБУ. Они также напомнили о статье 41 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", утверждающей, что после заключения соглашения о купле-продаже акций неплатежеспособного банка и их передаче инвестору государство как инвестор не может быть лишено права собственности на приобретенные акции, и такие акции не могут быть возвращены предыдущему владельцу.

Как сообщал OBOZ.UA, также Коломойскому сообщили о новом подозрении. На этот раз она касается заказа умышленного убийства. Речь идет о нападении на адвоката в 2003 году в Феодосии, причиной, по версии следствия, стал отказ последнего "сотрудничать в незаконной сделке".