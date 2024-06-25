Ранения на фронте: могут ли защитники рассчитывать на выплату

Выплаты украинским защитникам, получившим ранения, предусмотрены на период лечения в больничных учреждениях или отпуске для лечения. Эти выплаты включают основное денежное довольствие и дополнительное вознаграждение в 100 тысяч гривен для тяжелораненых, начиная с момента получения ранения.

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Об этом сообщила пресс-служба Департамента социального обеспечения Минобороны Украины. Согласно законодательству, военнослужащим выплачивается денежное довольствие по последним занимаемым должностям за период освобождения от исполнения служебных обязанностей в связи с болезнью и пребыванием на лечении в больничных учреждениях или в отпуске для лечения.

Однако эта компенсация может быть предоставлена не более четырех месяцев с момента убытия из воинской части. После четырех месяцев непрерывного пребывания на лечении денежное довольствие выплачивается на основании заключения больничного учреждения и решения командира воинской части.

Кроме основного денежного довольствия, раненым военнослужащим, которые находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения, включая зарубежные, или находятся в отпуске для лечения после тяжелого ранения, выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен. Эта выплата начинается со дня получения ранения, включая время перемещения в больничное учреждение.

Выплата надлежащего денежного довольствия, включая дополнительное вознаграждение, осуществляется воинской частью. Военнослужащие должны предоставить соответствующие документы, в частности , заключение медицинского учреждения и решение командира воинской части, чтобы получить выплаты.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, во время начального обучения мобилизованные граждане Украины получают минимальную заработную плату в размере 20 тысяч гривен. После завершения обучения и направления к месту выполнения задач зарплата военнослужащих растет и может достигать от 20 до 120 тысяч гривен в месяц в зависимости от исполняемых обязанностей и места службы.

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