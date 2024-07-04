Работают много, а денег получают мало: "слуга народа" рассказал, зачем повышать зарплаты помощникам народных депутатов

Повышать зарплаты помощникам народных депутатов хотят в связи с тем, что работают они много, а оплачивается это не так высоко, как может казаться. Более того, утверждают в Верховной Раде, если вычесть обязательные отчисления, то получится, что помощники получают меньше денег, чем рядовые киевлянине.

Видео дня

Об этом сообщил нардеп Владимир Крейденко ("Слуга народа"). Он отметил: помощники "работают с кучей обращений, работают с людьми, нарабатывают вместе с депутатом законодательные акты и так далее". И именно поэтому им нужно платить больше зарплат.

Напомним: согласно соответствующему законопроекту, фонд зарплаты помощникам нардепов увеличивается с 29,2 прожиточных минимумов до 43,8. Если учесть, что прожиточный минимум в 2024 году составляет 2 920 грн, то, согласно проведенным рассчетам:

если у нардепа 1 помощник, его зарплата вырастет с 85 тыс. грн до около 130 тыс. грн;

если таких помощников трое, то оплата их труда увеличится с нынешних 28 тыс. грн (без вычета налогов) до около 44 тыс. грн.

В то же время Крейденко подчеркивает: из суммы зарплат нужно вычесть еще налоги на уровне 19,5%. После чего, по его словам, остается сумма, меньше зарплаты некоторых киевлян.

"Это грязными, это без вычитания налогов. Минус 19,5% – и вы увидите, сколько люди получают на руки. Сейчас даже большая зарплата в Киеве", — объяснил народный депутат.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, зарплата президента Украины Владимира Зеленского в 2024 году составляет 28 тыс. грн в месяц. Вся эта сумма – должностной оклад главы государства: надбавки, премии и другие составляющие заработной платы для его должности не установлены. Таким образом, президент получает в разы меньше, чем руководство правительства, однако зарплата – не единственный источник доходов главы государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!