ПриватБанк запретил беженке снимать средства за границей: она так разозлилась, что пообещала не возвращаться в Украину

ПриватБанка ограничил украинке возможность снимать с ее карты наличные деньги за границей. Женщина еженедельно снимала 12,5 тыс. грн., банк, вероятно, считая это сомнительными операциями попросил пройти верификацию.

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"Когда проснулась утром, взяла телефон. Там сообщение, что заблокирована возможность снимать наличные, потому что не прошла фотоподтверждение, что я пользуюсь картой. Связалась со службой поддержки — через онлайн сообщили, что я не подтвердила, хотя сообщения такого не было. В телефонном режиме какая-то, прости господи, Христя сказала, что действительно, сообщения не было. Но карту надо перевыпустить, потому что такое негласное распоряжение – слишком часто снимаю наличные", – пожаловалась беженка в специализированном форуме Минфин.

Женщина не перевыпустила карточку, но договорилась о разблокировании счета. Однако через некоторое время счет снова заблокировали. Тогда украинка заявила, что теперь не вернется в Украину.

"Что решила для себя – это была окончательная капля не возвращаться в Украину. У меня бизнес, оборот в 2023 году был 3,5 млн, средства заходят в евро, потому что это контракты с ЕС, США. Буду доводить проекты до завершения и закрываться." Переводить все в Польшу", – написала разъяренная украинка.

Отметим, украинские банки соблюдают нормы финансового мониторинга и обязательства реагировать на все подозрительные операции. Если человек еженедельно снимает максимально допустимую сумму наличных денег, банк может считать эту операцию сомнительной и вправе объяснить такие действия. Банки в ЕС, в том числе Польши, соблюдают не менее строгие правила мониторинга. Более того, во многих случаях украинские банки более технологичны и гибки.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее другой клиент ПриватБанка пожаловался на блокировку счетов без предупреждения, что привело к значительным неудобствам в его бизнесе. В ответ банк подчеркнул, что действует согласно законодательству и проводит финансовый мониторинг для предотвращения незаконных операций, и заверил, что ситуацию дополнительно проанализируют специалисты и клиента сообщающие о результатах.

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