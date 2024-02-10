Приват24 не будет работать: в банке предупредили, когда временно отключат все сервисы

В ночь на 11 февраля ПриватБанк проводит регламентные работы в Приват24. В результате все сервисы будут на паузе с 1 часа ночи до 5 утра.

Об этом сообщили в пресс-службе банка на официальной странице в Telegram. "Для безопасной и качественной работы своих цифровых сервисов ПриватБанк проводит регламентные работы в Приват24 в ночь на 11 февраля 2024 года. Во время проведения работ 11 февраля с 1:00 до 5:00 утра приложение и web-версия Приват24 будут временно недоступны", – говорится в сообщении банка.

Обычно регламентные работы в банке проводятся в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции. Если в период проведения работ вы планируете пользоваться Приват24, советуем это сделать заранее или отложить на несколько часов.

Приват24 изменился: какие услуги теперь оказывают

ПриватБанк запустил в Приват24 новую услугу для волонтерских сборов и накоплений, а также управление собственными финансами – Конверты. В сети ее уже прозвали "убийцей Банок" – имея в виду, вероятно, аналогичную услугу Банку от monobank.

О запуске сообщили в самом ПриватБанке. Ожидается, что Конверты помогут:

волонтерам быстро собирать донаты;

всем клиентам – откладывать свои средства на важные цели и управлять финансами.

"При этом из Конверта можно тратить средства напрямую, не переводя их на карту – добавить конверт в кошелек Google Pay или Apple Pay. Также из конвертов можно свободно переводить средства на свои карты, карточки других лиц и даже на Конверты друзей, знакомых, членов семьи и тому подобное", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же клиентка ПриватБанка сообщила о блокировании возможности снятия наличных денег за рубежом. По ее словам, причиной стало подозрение, что деньги хотел снять другой человек. В самом банке подтвердили такую практику, отметив: они должны быть уверены, что средства снимает именно держатель карты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!