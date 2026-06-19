Принудительное возвращение украинцев из-за рубежа: кому грозит экстрадиция
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Пока правительство Украины совместно с европейскими партнерами разрабатывает масштабные стратегии, гранты и программы добровольного возвращения миллионов беженцев домой, для некоторых категорий украинцев готовится совершенно иной, менее оптимистичный сценарий. Он предусматривает возвращение домой в наручниках по механизму экстрадиции.
Это означает, что ни статус беженца, ни пребывание за тысячи километров от границы не являются автоматической защитой от уголовного преследования на родине. Об этом сообщили в Днепровском межрегиональном управлении Министерства юстиции Украины
Кому именно грозит экстрадиция
Государство объявляет международный розыск не в отношении обычных эмигрантов, а в отношении лиц, официально фигурирующих в уголовных делах. Всего за 2024 год (последний, по которому имеются данные) в Украину было экстрадировано 75 человек; этот механизм применяется к двум категориям граждан:
- обвиняемые и подозреваемые – лица, сбежавшие из Украины на этапе досудебного расследования или судебного разбирательства, в отношении которых имеется постановление суда о содержании под стражей;
- осужденные беглецы – я лица, в отношении которых украинский суд уже вынес обвинительный приговор, вступивший в законную силу, но они успели пересечь границу до начала отбывания наказания.
Почему выезд за границу не спасает от суда
Процедура выдачи лица – четко отлаженный и задокументированный процесс между украинскими судами и иностранными силовыми структурами. Как только появляется информация о пребывании или задержании разыскиваемого в конкретном государстве, запускается многоэтапный юридический процесс.
Суд, ведущий дело или вынесший приговор, оперативно формирует пакет документов. К нему обязательно прилагаются:
- сведения о правовой квалификации правонарушения и доказательства виновности;
- официальные решения суда (постановление об аресте или приговор);
- справки о гражданстве и информация о том, что сроки давности привлечения к ответственности еще не истекли.
Материалы должны быть подписаны судьей, заверены гербовой печатью и переданы на официальный перевод на язык той страны, где скрывается беглец.
Как государство возвращает осужденных
Центральной фигурой в процессе возвращения правонарушителей является Министерство юстиции Украины, которое координирует работу судов, прокуратуры и иностранных коллег. В течение 5 дней после получения пакета документов через региональную прокуратуру Минюст должен обратиться в уполномоченный орган иностранного государства с запросом о выдаче лица.
- Если запрос одобрен
В случае принятия решения о выдаче беглеца организуется его фактический прием и этапировка. Этим в Украине занимаются совместноадминистрация Государственной уголовно-исполнительной службы, Национальная гвардия и Национальная полиция.
- Если в выдаче отказано
После того как иностранный суд по каким-либо причинам отклонил запрос об экстрадиции, государство может задействовать альтернативные механизмы международного сотрудничества. В частности, уголовное преследование может быть передано в страну пребывания беглеца –, чтобы его судили по местным законам.
Как уже сообщал OBOZ.UA, ряд стран ЕС уже существенно пересмотрел правила пребывания граждан Украины. В связи с этим тем, кто отказывается, стали чаще отказывать в помощи, а нарушителей миграционного режима – активно возвращать на родину.
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