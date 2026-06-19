Принудительное возвращение украинцев из-за рубежа: кому грозит экстрадиция

Пока правительство Украины совместно с европейскими партнерами разрабатывает масштабные стратегии, гранты и программы добровольного возвращения миллионов беженцев домой, для некоторых категорий украинцев готовится совершенно иной, менее оптимистичный сценарий. Он предусматривает возвращение домой в наручниках по механизму экстрадиции.

Видео дня

Это означает, что ни статус беженца, ни пребывание за тысячи километров от границы не являются автоматической защитой от уголовного преследования на родине. Об этом сообщили в Днепровском межрегиональном управлении Министерства юстиции Украины

Кому именно грозит экстрадиция

Государство объявляет международный розыск не в отношении обычных эмигрантов, а в отношении лиц, официально фигурирующих в уголовных делах. Всего за 2024 год (последний, по которому имеются данные) в Украину было экстрадировано 75 человек; этот механизм применяется к двум категориям граждан:

обвиняемые и подозреваемые – лица, сбежавшие из Украины на этапе досудебного расследования или судебного разбирательства, в отношении которых имеется постановление суда о содержании под стражей;

– лица, сбежавшие из Украины на этапе досудебного расследования или судебного разбирательства, в отношении которых имеется постановление суда о содержании под стражей; осужденные беглецы – я лица, в отношении которых украинский суд уже вынес обвинительный приговор, вступивший в законную силу, но они успели пересечь границу до начала отбывания наказания.

Почему выезд за границу не спасает от суда

Процедура выдачи лица – четко отлаженный и задокументированный процесс между украинскими судами и иностранными силовыми структурами. Как только появляется информация о пребывании или задержании разыскиваемого в конкретном государстве, запускается многоэтапный юридический процесс.

Суд, ведущий дело или вынесший приговор, оперативно формирует пакет документов. К нему обязательно прилагаются:

сведения о правовой квалификации правонарушения и доказательства виновности;

и доказательства виновности; официальные решения суда (постановление об аресте или приговор);

(постановление об аресте или приговор); справки о гражданстве и информация о том, что сроки давности привлечения к ответственности еще не истекли.

Материалы должны быть подписаны судьей, заверены гербовой печатью и переданы на официальный перевод на язык той страны, где скрывается беглец.

Как государство возвращает осужденных

Центральной фигурой в процессе возвращения правонарушителей является Министерство юстиции Украины, которое координирует работу судов, прокуратуры и иностранных коллег. В течение 5 дней после получения пакета документов через региональную прокуратуру Минюст должен обратиться в уполномоченный орган иностранного государства с запросом о выдаче лица.

Если запрос одобрен

В случае принятия решения о выдаче беглеца организуется его фактический прием и этапировка. Этим в Украине занимаются совместноадминистрация Государственной уголовно-исполнительной службы, Национальная гвардия и Национальная полиция.

Если в выдаче отказано

После того как иностранный суд по каким-либо причинам отклонил запрос об экстрадиции, государство может задействовать альтернативные механизмы международного сотрудничества. В частности, уголовное преследование может быть передано в страну пребывания беглеца –, чтобы его судили по местным законам.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ряд стран ЕС уже существенно пересмотрел правила пребывания граждан Украины. В связи с этим тем, кто отказывается, стали чаще отказывать в помощи, а нарушителей миграционного режима – активно возвращать на родину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!