Принесут большие деньги? Чего стоят старые монеты СССР

Несмотря на расхожее мнение, что все старые монеты – ценные, это не так. В т.ч., это касается монет СССР – большинство таких копеек, которые украинцы до сих пор могут найти, к примеру, в старых коробках, являются обычными кусками металла.

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Как рассказал OBOZ.UA редактор сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач, такие монеты нумизматы могут купить за символическую 1 грн. И то лишь если они будут в хорошем состоянии. В противном же случае вряд ли можно будет надеяться и на это.

"С высокой вероятностью это будет ржавая монета. Это, а также то, что она может быть еще и потемневшей, стоимости не прибавляет. Напротив – снижает", – отметил Ткач.

Некоторые монеты все же ценятся

Впрочем, отметил специалист, некоторые экземпляры все же можно дорого продать – например, отчеканенные из серебра или золота. Также, по его словам, ценятся редкие монеты.

В частности, рассказал он, коллекционеры могут дорого заплатить за монеты, к примеру, 1947-1958-х годов выпуска. Однако найти "в свободном доступе" их – или ценные разновидности других лет – практически нереально.

Лучше обратиться к специалисту

Впрочем, самостоятельно определить стоит ли имеющаяся монета каких-либо денег, вряд ли возможно. Дело в том, что часто коллекционной ее делает малозаметная мелкая деталь, которую могут заметить только специалисты. Поэтому лучше показать копейку специалистам.

Найти же их можно в тематических группах и пабликах в соцсетях. Ткач отметил: чтобы специалист максимально точно определил степень ценности монеты, следует прислать ему четкое фото:

аверса;

реверса;

гурта – ведь "если, например, насечка будет крупная или мелкая, это уже разные разновидности".

За сам же осмотр, по его словам денег никто не возьмет. Ведь "на 99% монета ничего не стоит".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, некоторые старые гривни украинцы могут продать за большие деньги. Дело в том, что определенные разновидности являются коллекционными, а потому нумизматы готовы платить за них тысячи гривен. В частности, ценятся монеты в 1 грн.

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