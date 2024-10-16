Придется заплатить более 1500 грн за мойку авто в запрещенном месте: где именно

В Украине за мойку и ремонт автомобилей в неустановленных местах штрафы составляют от 340 до 1700 грн. За нарушение этого правила на природоохранных территориях штраф будет составлять от 153 до 408 грн с возможностью конфискации орудий.

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Об этом говорится в статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). За ремонт автомобиля или мойку его в неустановленном месте на территории города водителям грозят штрафы:

для граждан – от 340 до 1360 гривен;

для предпринимателей – от 850 до 1700 гривен.

Кроме этого, статья 91 КУоАП предусматривает штрафы за мойку автомобилей на природно-заповедных территориях или вблизи водоемов. Это нарушение правил охраны и использования объектов природно-заповедного фонда, что может привести к значительному ущербу окружающей среде. Штрафы за такие нарушения составляют от 153 до 408 гривен с возможностью конфискации средств, использованных для совершения правонарушения.

Основной целью штрафов является защита окружающей среды и поддержание чистоты в населенных пунктах. Ремонт автомобилей на улице часто предполагает использование химических веществ, таких как смазки, масла и другие технические жидкости. Попадание этих веществ в почву или сточные воды наносит вред окружающей среде, загрязняя воду и почву токсичными отходами. Особенно опасны случаи мойки автомобилей у водоемов, когда химические вещества попадают в реки или озера, загрязняя природные экосистемы.

Кроме того, ремонтные работы или мойки автомобилей на улицах нарушают эстетичный вид городских территорий и создают неудобства для жителей, поскольку часто сопровождаются грязью и неприятными запахами. Поэтому законодательство запрещает подобные действия в общественных местах, позволяя проводить их только в специально отведенных для этого зонах.

Законодательство предусматривает исключение для временного ремонта автомобиля, когда транспортное средство ломается в пути и нужно немедленно выполнить необходимые работы по его дальнейшему движению. Это разрешено в рамках действующих правил, поскольку такие ситуации непредсказуемы и требуют срочных решений. Однако в случае планового ремонта автомобиля его следует производить только на СТО или на частной территории.

Особенно серьезна ответственность за мойку автомобилей на природоохранных территориях или вблизи водоемов. К природно-заповедным территориям относятся природные заповедники, национальные парки, биосферные заповедники, ботанические сады и другие искусственно созданные объекты природоохранного значения. Штрафы за подобные нарушения не только финансовые, но могут сопровождаться конфискацией орудий, использованных для мойки транспортного средства.

Законодательство Украины разрешает использование моек самообслуживания, если они отвечают определенным стандартам. В частности, мойки должны иметь соответствующим образом обустроенные системы стока использованной воды и очистные сооружения. Такой бизнес должен быть зарегистрирован и иметь все необходимые разрешения на функционирование. Если мойка работает нелегально, ответственность несет владелец этого заведения, а водителям, воспользовавшимся услугами нелегальной мойки, редко грозят штрафы. В то же время, в случае доказательства, что водитель знал о незаконности мойки, ему может быть выписан штраф до 500 гривен.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, штрафы за незаконный сбор грибов, ягод и орехов существенно выросли и могут достигать 850 грн для граждан. Это повышение наказания призвано более эффективно защищать природные ресурсы Украины и сдерживать нарушителей от самовольного сбора на запрещенных территориях.

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