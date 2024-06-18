Правительство Германии изменило решение о выплатах украинским беженцам: кто продолжит получать средства

Правительство Германии решило сохранить выплаты безработным украинским беженцам, отвергнув требования оппозиции уменьшить эти выплаты. Эта политика направлена на скорую интеграцию украинцев в немецкое общество и обеспечение им возможности работать.

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Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, сообщает Deutsche Welle. По его словам, подобная позиция отвечает стремлению интегрировать украинцев в немецкий рынок труда и обеспечить им достойные условия для жизни.

Штеффен Хебештрайт подчеркнул, что правительство ФРГ не планирует изменять текущую политику по выплате украинским беженцам. Подобное заявление сделал и заместитель пресс-секретаря министерства торговли ФРГ Доминик Эрентраут, который подчеркнул, что специально созданный отдел Центра по трудоустройству для беженцев из Украины будет способствовать ускорению интеграционных мероприятий.

Оппозиционные политики из блока ХДС/ХСС и Свободной демократической партии высказывали критику по поводу выплат украинским беженцам, особенно мужчинам призывного возраста. Они предлагали заменить текущие выплаты для украинцев менее щедрой помощью для соискателей убежища. Однако правительство отвергло эти требования, отметив важность поддержки беженцев в нынешней сложной ситуации.

Украинские беженцы в Германии получают пособие Bürgergeld, которое составляет 563 евро (24 485 грн) в месяц и приравнивается к пособию по безработице для граждан Германии. Это обеспечивает украинцам финансовую поддержку и возможность интегрироваться в германское общество. Кроме того, беженцы из Украины имеют право на гражданскую помощь и трудоустройство без необходимости ходатайствовать о предоставлении убежища.

По данным МВД ФРГ, в Германии проживает около 260 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, в то время как подавляющее большинство украинских беженцев составляют женщины и дети. Согласно информации министерства труда Германии, в настоящее время в стране работают на постоянной основе 185 тысяч украинцев, а еще 47 тысяч заняты неполный рабочий день или на так называемых мини-роботах.

Правительство ФРГ продолжает дискуссии о поддержке украинских беженцев, в том числе с оппозиционными силами, настаивающими на сокращении гражданских льгот для украинцев призывного возраста. Несмотря на эти дискуссии правительство твердо стоит на позиции сохранения текущих выплат, считая это лучшим путем для быстрой интеграции беженцев и их участия в экономике страны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, венгерское правительство приняло решение, разрешающее гражданам Украины получить вид на жительство в Венгрии даже с просроченным паспортом. Украинцы смогут воспользоваться такой возможностью, пока в стране продолжается чрезвычайное положение и в течение полугода после его завершения.

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