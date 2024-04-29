Помощь безработным: на какие выплаты могут рассчитывать украинцы во время войны

В Украине статус безработного может получить человек в возрасте от 15 до 70 лет, который из-за отсутствия работы не имеет доходов для обеспечения существования. Во время действия военного положения выплаты по безработице не могут превышать сумму минимальной зарплаты (8000 грн) и рассчитываются в зависимости от стажа человека.

OBOZ.UA разобрался, на какие выплаты могут рассчитывать безработные во время действия военного положения. По данным Государственной службы занятости, на 1 января 2024 года статус безработного имели более 96 тысяч человек.

Как получить статус безработного

Получить статус безработного можно подав заявление как лично в любом центре занятости независимо от регистрационного места, так и с помощью электронных сервисов. Например, таких как портал государственных услуг "Дія" или на веб-сайте Государственной службы занятости.

Регистрация через "Дія" осуществляется по обычной или упрощенной процедуре. Последнюю могут выбрать ВПЛ или люди, находящиеся на территории, где ведутся боевые действия.

Выплаты для безработных

В период военного положения выплаты по безработице ограничиваются суммой минимальной заработной платы. В 2024 году эта сумма составляет 8000 гривен, что отличается от предыдущей практики, когда этот лимит составлял четырехкратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, а именно в 2021 году – 9080 гривен.

В октябре 2023 Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы установил минимальную сумму пособия по безработице на уровне 1500 гривен. Также была установлена минимальная сумма пособия для военнопленных в размере 2500 гривен.

Объем выплат по безработице зависит от таких факторов как страховой стаж, причины прекращения трудовых отношений и размер заработной платы, которую получал гражданин перед увольнением.

Если страховой стаж больше семи месяцев, размер пособия исчисляется в процентах от средней заработной платы работника за шесть месяцев перед увольнением. Требования к стажу пока таковы:

страховой стаж до 2 лет – 50% от выплат;

от выплат; от 2 до 6 лет – 55%;

от 6 до 12 лет – 60%;

свыше 18 лет – 70%.

Даже если работник получал в среднем 20 тысяч гривен за последние 6 месяцев перед увольнением и имеет страховой стаж более 18 лет и может претендовать на 70% выплат по безработице (14 тыс грн), фактическая сумма пособия от государства не превысит установленного лимита (8000 грн ).

Выплата указанных сумм может продолжаться до 90 календарных дней (в случае лиц предпенсионного возраста 58-59 лет – до 360 дней). Однако, если помощь от государства получается дольше 90 календарных дней, его размер будет уменьшаться. Это рассчитывается следующим образом:

первые 90 дней – 100% от назначенных выплат;

от назначенных выплат; следующие 90 дней – 80%;

со 180-360 дней – 70%.

Если в течение 360 дней лицо не изменит свой статус, то выплата пособия от государства прекращается. Выплаты назначаются избранным центром занятости на восьмой день после регистрации статуса безработного. Деньги будут перечислены на специальный социальный счет, открытый в государственных банках.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ко Дню независимости Украины украинцы получат единовременную выплату, максимальная сумма которой составляет 3100 гривен. Эти выплаты предусмотрены для лиц с инвалидностью, бывших узников концлагерей, а также для тех, кто стал инвалидом из-за общих заболеваний.

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