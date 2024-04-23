Украинцы получат одноразовую выплату от государства: кто может рассчитывать и какие суммы

Ко Дню независимости Украины украинцы получат одноразовую выплату, максимальная сумма которой составляет 3100 гривен. Эти выплаты предусмотрены для лиц с инвалидностью, бывших узников концлагерей, а также для тех, кто стал инвалидом из-за общих заболеваний. Единовременное пособие предоставляется тем, кто получил соответствующий статус до 24 августа текущего года включительно.

Согласно постановлению Кабмина №369 от 2 апреля 2024 года, эта помощь будет предназначена для 14 категорий граждан. В зависимости от категории выплата может составлять от 450 до 3100 гривен.

Помощь получат лица, являющиеся инвалидами войны или бывшими малолетними заключенными концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, и признанные инвалидами по разным причинам, включая общее заболевание и трудовое увечье. Им предоставляется разная сумма в зависимости от группы инвалидности:

I группы – 3 100 гривен;

гривен; ІІ группы – 2 900 гривен;

гривен; ІІІ группы – 2 700 гривен.

Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие малолетние заключенные концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также дети, родившиеся в этих местах, получат помощь в размере 1000 гривен. Помощь в сумме 3100 гривен также получат лица, имеющие особые заслуги перед Родиной.

Некоторым категориям граждан окажут помощь в размере 650 гривен. А именно:

члены семей погибших ветеранов войны;

войны; члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины;

супруги (мужчины) умерших инвалидов войны, которые не женились;

войны, которые не женились; супруги (мужчины) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований.

Участникам войны и бывшим узникам концлагерей, а также детям участников борьбы с нацистским режимом выплатят по 450 гривен. Денежную помощь получат получившие соответствующий статус до 24 августа текущего года.

Если денежная выплата не поступит до 1 октября, можно обратиться за ее назначением в органы Пенсионного фонда Украины или Центр предоставления административных услуг. Обратиться нужно будет до 1 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ряд украинцев имеют право на ежемесячную выплату за особые заслуги перед Родиной. В случае смерти такого человека выплату за него могут получать их близкие: родители, дети и второй супруг.

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