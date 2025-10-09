Получить гражданство в Германии станет намного сложнее: что ждет украинцев

В Германии отменили натурализацию мигрантов по ускоренной процедуре – отныне условия проживания в стране в течение трех лет будет недостаточно для получения гражданства. Это было предложение правительства Фридриха Мерца с целью уменьшить поток искателей убежища и беженцев.

Видео дня

Соответствующий закон поддержали 450 депутатов Бундестага при 134 голосах "против". О результатах голосования сообщили на сайте немецкого парламента 8 октября.

Что изменится для иностранцев

Принятый документ вносит поправку в закон о гражданстве, отменяя возможность введенной в 2024 году "турбонатурализации". Это механизм предоставления гражданства Германии после трех лет проживания в стране, а также при выполнении как минимум одного из двух других условий:

брак с гражданином Германии (заключен минимум за два года до подачи заявления);

особые достижения в вопросах интеграции (например, выдающиеся успехи в карьере или учебе).

Стоит отметить, что эта инициатива была введена предыдущим правительством Олафа Шольца для борьбы с нехваткой рабочей силы на рынке. Впрочем, его преемник, консерватор Фридрих Мерц, стремится сделать крупнейшую экономику Европы менее привлекательной для иностранцев. В то же время отмена нормы о предоставлении гражданства после восьми лет проживания в Германии остается в силе.

Теперь претендовать на немецкий паспорт можно снова только после пяти лет проживания в стране. Кроме того, претенденты должны:

знать немецкий язык на уровне не ниже B1;

пройти тест на знание социально-правовых основ жизни ;

; иметь возможность самостоятельно обеспечивать себя и своих иждивенцев;

и своих иждивенцев; не иметь судимости.

Правовой статус украинцев в Германии

Беженцы из Украины смогут находиться в Германии, как и в других странах Евросоюза, под временной защитой только до марта 2027 года. При этом украинцев уже сейчас настоятельно призывают к изменению своего правового статуса.

В Федеральном министерстве внутренних дел Германии (BMI) уверяют, что в стране уже воплощается в жизнь ряд мер, которые содержатся в рекомендациях Совета ЕС относительно беженцев из Украины. В целом в этих рекомендациях отмечается перспектива возвращения, поскольку в случае прекращения огня Украина будет еще сильнее зависеть от трудоспособного населения – для восстановления страны.

Для получения нового статуса есть важные условия:

Финансовая независимость, отсутствие судимостей и наличие действительного украинского паспорта.

Для рабочей визы или Ausbildung необходимо иметь признанную квалификацию и трудовой договор. Этот вид на жительство может быть предоставлен параллельно со статусом временной защиты.

или Ausbildung необходимо иметь признанную квалификацию и трудовой договор. Этот вид на жительство может быть предоставлен параллельно со статусом временной защиты. Для студенческой визы или Голубой карты ЕС (Blue Card) необходимо отказаться от временной защиты.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что страны Европы хотят оставить у себя беженцев из Украины не пенсионного или предпенсионного возраста, а экономически активных граждан, которые будут работать и платить налоги. Зато для остальных создадут условия, при которых оставаться в Евросоюзе им будет дискомфортно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!