Получить гражданство в Германии станет намного сложнее: что ждет украинцев
В Германии отменили натурализацию мигрантов по ускоренной процедуре – отныне условия проживания в стране в течение трех лет будет недостаточно для получения гражданства. Это было предложение правительства Фридриха Мерца с целью уменьшить поток искателей убежища и беженцев.
Соответствующий закон поддержали 450 депутатов Бундестага при 134 голосах "против". О результатах голосования сообщили на сайте немецкого парламента 8 октября.
Что изменится для иностранцев
Принятый документ вносит поправку в закон о гражданстве, отменяя возможность введенной в 2024 году "турбонатурализации". Это механизм предоставления гражданства Германии после трех лет проживания в стране, а также при выполнении как минимум одного из двух других условий:
- брак с гражданином Германии (заключен минимум за два года до подачи заявления);
- особые достижения в вопросах интеграции (например, выдающиеся успехи в карьере или учебе).
Стоит отметить, что эта инициатива была введена предыдущим правительством Олафа Шольца для борьбы с нехваткой рабочей силы на рынке. Впрочем, его преемник, консерватор Фридрих Мерц, стремится сделать крупнейшую экономику Европы менее привлекательной для иностранцев. В то же время отмена нормы о предоставлении гражданства после восьми лет проживания в Германии остается в силе.
Теперь претендовать на немецкий паспорт можно снова только после пяти лет проживания в стране. Кроме того, претенденты должны:
- знать немецкий язык на уровне не ниже B1;
- пройти тест на знание социально-правовых основ жизни;
- иметь возможность самостоятельно обеспечивать себя и своих иждивенцев;
- не иметь судимости.
Правовой статус украинцев в Германии
Беженцы из Украины смогут находиться в Германии, как и в других странах Евросоюза, под временной защитой только до марта 2027 года. При этом украинцев уже сейчас настоятельно призывают к изменению своего правового статуса.
В Федеральном министерстве внутренних дел Германии (BMI) уверяют, что в стране уже воплощается в жизнь ряд мер, которые содержатся в рекомендациях Совета ЕС относительно беженцев из Украины. В целом в этих рекомендациях отмечается перспектива возвращения, поскольку в случае прекращения огня Украина будет еще сильнее зависеть от трудоспособного населения – для восстановления страны.
Для получения нового статуса есть важные условия:
- Финансовая независимость, отсутствие судимостей и наличие действительного украинского паспорта.
- Для рабочей визы или Ausbildung необходимо иметь признанную квалификацию и трудовой договор. Этот вид на жительство может быть предоставлен параллельно со статусом временной защиты.
- Для студенческой визы или Голубой карты ЕС (Blue Card) необходимо отказаться от временной защиты.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что страны Европы хотят оставить у себя беженцев из Украины не пенсионного или предпенсионного возраста, а экономически активных граждан, которые будут работать и платить налоги. Зато для остальных создадут условия, при которых оставаться в Евросоюзе им будет дискомфортно.
