Польша официально обновила правила для украинских беженцев: что известно

Польский Сейм принял законопроект, который продлевает срок легального пребывания украинских беженцев до 30 сентября 2025 года и вводит более жесткие условия для получения социальной поддержки, требуя предъявления паспорта для получения некоторых льгот. Эти изменения направлены на обеспечение правового статуса и социальных гарантий украинских беженцев. Изменения вступят в силу с 1 июля 2024 года.

Об этом сообщила радиостанция RMF24. За внесение изменений в закон проголосовал 381 нардеп, 19 были против, 20 воздержались.

Документ включает более жесткие условия предоставления социальной поддержки украинским беженцам. В частности, некоторые льготы можно получить только по предъявлению паспорта. Среди принятых изменений:

украинцы, получившие PESEL UKR, смогут легально находиться в Польше до 30 сентября 2025 года ;

смогут легально находиться в Польше ; выплата 800 злотых на ребенка будет зависеть от того, учится ли он в школе;

будет зависеть от того, учится ли он в школе; финансирование проживания и питания для беженцев, находящихся в затруднительном положении, будет возможно только при наличии соглашения с местными органами самоуправления ;

; отменяется компенсация владельцам частного жилья за проживание беженцев;

прекращается выплата единовременного пособия в размере 300 злотых ;

; расширяется доступ к медицинским, семейным и социальным выплатам, выплачиваемым ZUS;

выплачиваемым ZUS; вводятся новые правила подтверждения личности гражданина Украины для получения номера PESEL, предусматривающего предъявление действительного проездного документа.

Эти меры призваны привести в порядок процедуры и обеспечить украинским беженцам необходимые условия для проживания и социальной поддержки в Польше на период до 2025 года. Законопроект теперь поступит на рассмотрение в Сенат, после чего его должен подписать президент. В случае утверждения, закон вступит в силу с 1 июля 2024 года.

Поправки, предложенные бывшей правящей партии "Право и справедливость" и ультраправым формированием "Конфедерация", не вошли в итоговый текст документа. Они предлагали лишить украинцев призывного возраста права на социальную помощь в Польше.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Ирландия рассматривает возможность сокращения государственной поддержки просителей убежища и беженцев, в том числе из Украины, причем даже тех, кто уже давно приехал в страну. Главная цель – привести ирландские выплаты в соответствие с другими европейскими странами, потому что из-за большой финансовой поддержки все больше украинских беженцев перебирается в Ирландию из других стран Евросоюза.

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