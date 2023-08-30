Половина украинцев не сможет получить пенсию вовремя, стажа не хватит: узнать свой пенсионный возраст можно уже сейчас 

В Украине почти половина пенсионеров к 2028-му не сможет выполнить требования по стажу для выхода на пенсию в 60 лет. При этом еще до достижения этого возраста любой украинец может подсчитать, когда сможет получить выплату.

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Узнать свой стаж можно в личном кабинете в Портале пенсионного фонда. Считается только то время, когда вы платили взносу в Пенсионный фонд со своей зарплаты. Также подсчитать стаж можно и самостоятельно.

Затем стоит определить, в каком году вы достигнете 60-летия. Если это будет после 2028-го, для выхода на пенсию вовремя вам нужно иметь как минимум 35 лет стажа. Если же 60 лет вам исполнится раньше, чем в 2028-м, то вам нужно выполнить как минимум такие требования:

Для выхода на пенсию в 60 лет:

в 2023-м – от 30 лет;

в 2024-м – от 31 года;

в 2025-м – от 32 лет;

в 2026-м – от 33 лет;

в 2027-м – от 34 лет;

в 2028-м – от 35 лет.

Если вы не выполнили указанное требование, есть шанс выйти на пенсию в 63 года. Для этого нужно к своему 63-летию заработать хотя бы (в зависимости от того, когда исполнится):

в 2023-м – от 20 до 30 лет;

в 2024-м – от 21 до 31 года;

в 2025-м – от 22 до 32 лет;

в 2026-м – от 23 до 33 лет;

в 2027-м – от 24 до 34 лет.

в 2028-м – от 25 до 35 лет.

Чтобы получать пенсию в 65 лет, нужно иметь как минимум 15 лет стажа. При этом уже в 2028-м, согласно расчетам Минсоца, только половина украинцев сможет выходить на пенсию в 60 лет, 5% выйдет на пенсию в 65 лет, остальные – в 63 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине хотят изменить алгоритм начисления пенсий для "восстановления социальной справедливости". Дело в том, что действующая формула расчета пенсий значительно занижает их.

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