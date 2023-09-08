Стоят больших денег: какие гривневые купюры можно дорого продать

Некоторые гривневые купюры могут принести украинцам немалые деньги. Дело в том, что из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров, а потому те готовы платить за такие деньги тысячи гривен.

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Одной из таких особенностей является номер банкнот. К примеру, на специализированном ресурсе Violity за 30 000 грн продают набор из десяти 500-гривневых купюр с номерами от ЕД 1666660 до ЕД 1666669.

А 5 грн 1992 года оценили в 24 000 грн. Такая стоимость обусловлена их браком – на обратной стороне четко пропечатаны лишь орнамент и номер.

Также ценятся купюры-"перевертыши" – у них обратная сторона напечатана под углом 180 градусов к лицевой. К примеру, такие 20 грн 1992 года оценили в 4 500 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, дорого можно продать и 5-копеечные монеты. Так, за монету 1992 года разновидности 2БАм могут заплатить от 2 500 грн до 3 000 грн.