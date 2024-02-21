Почему украинцам могут перестать перечислять пенсию на карту: озвучена причина

В Украине не блокируют банковские карты для получения пенсии, если по ним нет движения средств, но на карточный счет только прекращают начислять пенсию. Однако это действие – временное.

Он применяется только к моменту выяснения обстоятельств и прохождению пенсионером физической идентификации. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Там отметили: прекращение начисления происходит только в одном случае – если пенсионер не пользовался своей картой в течение 6 месяцев.

"Если пенсионер из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), который стал на учет как до 24.02.2022 года, не пользуется своей банковской картой в течение длительного периода (не менее 6 месяцев), и по такой карточке нет движения средств, пенсия такому лицу продолжает начисляться. Но до момента выяснения обстоятельств пенсия не перечисляется такому лицу на его карточный счет", – говорится в сообщении.

Причина же, по которой пенсионерам прекращают перечислять деньги на карты, состоит в том, что значительная часть из них, зарегистрированных как ВПЛ до 24.02.2022 года, проживает на временно оккупированной территории. И в такой ситуации, пояснили в Минсоци, у государства нет возможности оперативно выяснять информацию:

не потерял ли владелец карты доступ к ней;

жив ли он.

Однако государство не оставляет пенсионера без причитающихся ему денег навсегда. После того как он подтвердит свое лицо, деньги ему отдают.

"Только что человек выходит на связь и подтверждает свое лицо, начисленные выплаты перечисляются на его счет", – рассказали в Минсоци.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине с 1 апреля будет проведен перерасчет пенсий в связи с повышением минимальной зарплаты. Сейчас определенная категория украинцев получает гарантированный размер выплаты от 2840 грн. С апреля ожидается повышение до 3200 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!