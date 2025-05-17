По какой формуле посчитают все пенсии: что нужно знать каждому украинцу

В Украине согласно действующей формуле расчета пенсии со средней зарплатой и 35 годами стажа можно получить выплату в размере всего 5269,9 грн. При том сама формула не дает возможности претендовать на высокую выплату.

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Как говорится в материале OBOZ.UA, в Украине пенсию по возрасту получают 7,5 млн из 10,3 млн пенсионеров. В среднем размер выплаты обычного украинца на заслуженном отдыхе составляет 6085,7 грн. Для сравнения, средняя зарплата по последним данным ПФУ составляет 19 430 грн. То есть средняя пенсия составляет 31,3% средней зарплаты. Отметим, достаточной считается пенсия при условии, если ее размер составляет не менее 40% привычного заработка.

Как посчитают размер пенсии? Обычные украинцы для выхода на пенсию должны выполнить требование по стажу (минимальное требование – 15 лет, пенсию можно будет получать с 65 лет. Требование для пенсии в 63 и 60 лет постепенно растут до от 25 и от 35 лет стажа соответственно).

Здесь важно отметить, что речь идет именно о периоде уплаты взносов с зарплаты. Сейчас в стаж уже не учитывают обучение, или период, когда вы были оформлены на предприятии, однако зарплату не получали. Для расчета пенсии применяют следующую формулу:

средняя зарплата за три предыдущих года × ваш стаж в годах × соотношение вашей зарплаты к средней × 1%

Сейчас средняя зарплата за три предыдущих года составляет 15 057,09 грн. Это и есть база, на основе которой считается размер пенсии. Разберем несколько примеров. Допустим, вы всю жизнь работаете на минимальную зарплату, однако к своему 60-летию успели приобрести полный стаж (35 лет). Минимальная зарплата составляет 8000 грн, это 41,17% средней. Допустим, что такое соотношение между минимальной и средней зарплатой сохранялось в течение всех 35 лет. В таком случае пенсию посчитают следующим образом:

15 057,09 × 41,17% × 35 × 1% = 2169,6 грн.

Эта сумма – меньше минимальной пенсии. Поэтому Пенсионный фонд будет платить такому пенсионеру 2361 грн (установленная законом минимальная пенсия на 2025 год).

Если бы этот же пенсионер с 35 годами стажа на протяжении всей жизни получал среднюю зарплату, то размер его выплаты будет в несколько раз выше. Пенсию посчитают следующим образом: 15 057,09 × 100% × 35 × 1% = 5269,9 грн. А если зарплата была вдвое выше средней то пенсия, соответственно, будет составлять уже 10 539,9 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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