Пенсию на банковскую карту начислят не всем украинцам: как получить выплаты

Украинские пенсионеры имеют возможность получать пенсионные выплаты через почтовое отделение или на банковскую карту. Если они выбирают второй способ, им нужно открыть счет в уполномоченном банке, а также отвечать другим требованиям. В противном случае пенсию им не начислят.

Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области. В частности, счет для зачисления пенсии должен быть:

открытым в одном из уполномоченных банков (по состоянию на 24 мая их 46 – полный перечень есть на сайте Министерства финансов);

(по состоянию на 24 мая их 46 – полный перечень есть на сайте Министерства финансов); открытым исключительно для зачисления пенсионных и других социальных выплат ;

; быть действующим.

Кроме того, при заполнении заявления о назначении или перерасчете пенсии через банк необходимо указать номер счета в международном формате IBAN (состоит из 29 цифр и букв). Его можно узнать в мобильном приложении банка или посетив ближайшее отделение своего банковского учреждения.

Если пенсионер решил сменить банк или же его банковские реквизиты изменились по другой причине, необходимо уведомить об этом орган Пенсионного фонда Украины. Иначе пенсия не будет начислена вовремя. Как известить ПФУ? Необходимую информацию можно предоставить в сервисном центре Пенсионного фонда или дистанционно – на веб-портале электронных услуг.

Кроме того, в любой момент пенсионер может изменить тип начисления пенсионных выплат. Это можно сделать на портале электронных услуг ПФУ или в отделении выбранного банка.

Как уже сообщал OBOZ.UA, минимальный стаж для ухода на пенсию в 60 лет в 2024 году составляет 31 год. Для проверки своего стажа и расчета пенсии можно воспользоваться порталом электронных услуг ПФУ, где доступна информация о заработной плате, страховом стаже, периодах работы, а также "Пенсионный калькулятор" для расчета будущей пенсии.

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