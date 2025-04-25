Пенсию Кивалова перечислили в разы: сколько теперь получает самый богатый пенсионер Украины

Пенсию экс-регионала, нардепа многих созывов , Сергей Кивалов снизили с января 2025-го в 4,8 раза. Он все еще остается самым богатым пенсионером Украины, однако вместо 246 тысяч. ежемесячно получает не более 51 тыс. грн. Это ограничение временное и будет действовать только в течение 2025-го, в то же время Кивалов остается самым богатым пенсионером Украины.

Видео дня

Как стало известно OBOZ.UA от собственных источников, в результате применения коэффициентов понижающих размер сверхвысоких пенсий ежемесячно Кивалов теряет по 195 тыс. грн. "Сейчас он получает 51 тыс. грн", – объяснили собеседники.

В то же время, ранее стало известно, что самая большая пенсия в Украине действительно уменьшилась до суммы в 51 042 грн. Коэффициенты, уменьшающие размер пенсии, действуют с января 2025 года. Это предусмотрено постановлением правительства №1, а также законом о бюджете Украины на 2025 год.

Ранее OBOZ.UA уже подробно писал о том , как Кивалову удалось получить больше пенсии в Украине. Для этого несколько лет назад он пошел в суд и добился его выплаты по уже бездействующей статье закона О статусе нардепа.

Кивалов принес в суд справку о зарплате народного депутата-председателя комитета в размере 44,1 тыс. грн (с учетом надбавки), а также справку из возглавляемого им Международного гуманитарного университета. Если бы ему назначили пенсию в размере 90% зарплаты нардепа, он получил бы всего 39,7 тыс. грн. Потому он требовал учесть также зарплату из университета. И, очевидно, чтобы иметь максимально большую пенсию, возглавляющий Кивалов частный вуз резко поднял ему зарплату.

Если в октябре 2019 он получал 84,7 тыс. грн, то уже в ноябре его зарплата взлетела до 442,7 тыс. грн. грн. За несколько месяцев, до февраля 2020-го, он получал от 332,8 тыс. грн. Судья Одесского окружного административного суда Михаил Кравченко (в 2023-м ушел в отставку) принял решение обязать провести перерасчет "на основании справки, выданной Управлением делами Аппарата Верховной Рады Украины № 15/26-469(44255) от 21.02.2020 года и до 21.02.2020 года". (исх. № 4), изданной Международным гуманитарным университетом, без ограничения максимальным размером".

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время, для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!