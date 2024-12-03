Пенсионеров заставят пройти обязательную верификацию: к переселенцам добавили еще одну категорию

В Кабинете Министров готовят введение обязательной идентификации еще для одной категории пенсионеров. Раньше идентификацию должны были проходить только переселенцы, теперь это также будут касаться тех, кто находится за границей.

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Об этом, как сообщает издание "На пенсии", рассказала первая заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак. Так, весной этого года Верховная Рада приняла закон, предусматривающий, что все украинские пенсионеры, проживающие за рубежом, даже если у них нет статуса переселенцев, должны пройти обязательную идентификацию. Для выполнения этого закона должен быть принят порядок прохождения такой идентификации, однако это так и не было сделано.

Как уверяет Марчак, Министерство социальной политики уже подготовило проект постановления и в ближайшее время он должен быть вынесен на рассмотрение Кабинета Министров.

"Министерство социальной политики – маленькое, если сравнивать с огромным объемом направлений, за которое он отвечает. В департаменте, занимающемся пенсионной системой и социальным страхованием, работает всего 18 человек. Они занимаются и текущими делами, и четырьмя реформами, и написанием законопроектов и постановлений и ответами на запросы граждан", – пояснила она.

Также, по ее словам, поскольку осталось совсем немного времени до окончания года, в проекте постановления предложено перенести прохождение идентификации на следующий год.

"Чтобы у всех людей, находящихся за границей, был круглогодично на прохождение идентификации до конца 2025 года. Потому что если бы мы утвердили это постановление в августе или сентябре, пока люди о нем узнали, пока бы поняли процедуру – это все равно был бы стресс. Проект мы разработали еще летом и обсуждали с большим количеством общественных организаций, чтобы понять все возможные нюансы, на что следует обратить внимание", – добавила замминистра соцполитики.

Когда украинцы выходят на пенсию

Средний пенсионный возраст, если взять все категории без учета их количества, составляет около 54 лет. Дело в том, что раньше на пенсию выходят прокуроры, судьи, военные и т.п. При этом в среднем один работник, платящий единый соцвзнос, удерживает одного пенсионера (для обеспечения достойной выплаты должно быть вдвое больше).

Аналитики OECD (Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 37 стран) опубликовали подробный отчет о ситуации в украинской пенсионной системе и сравнили ее с другими странами организации.

За 2019-2023 годы доля вышедших на пенсию до 60 лет упала с 25% до 11%, тогда как количество людей, получавших пенсию после 60 лет, возросло от 0,5% до 14%. Это произошло благодаря росту требований по стажу.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине для всех действует ограничение: размер назначенной пенсии не может быть выше 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных. Сейчас это 23,6 тыс. грн. Однако десятки тысяч пенсионеров это ограничение обошли: они обратились в суд и обязали Пенсионный фонд провести перерасчет.

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