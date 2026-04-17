Пенсии заметно выросли: сколько украинцев получают более 10 тыс. грн

После ежегодной индексации средняя пенсия в Украине выросла на 14% – до 7 236 гривен (около 166$). В то же время каждый шестой пенсионер (18,6%) получает от государства более 10 тыс. грн ежемесячно.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот. Отмечается, что всего в Украине насчитывается 10,05 млн пенсионеров – с января по март их стало меньше на 116 тысяч, а с начала полномасштабной войны – на 740 тысяч.

Какие пенсии получают украинцы

Самой многочисленной остается группа пенсионеров с выплатами от 5 до 10 тыс. грн – таких в Украине 3,66 млн человек. Средняя пенсия в этой категории составляет 6 686 грн, а ее доля выросла с 29% до 36,5%.

Кроме того, стало больше и тех, кто получает более 10 тыс. грн – сейчас это 1,86 млн человек. Если год назад их было 15%, то сейчас – уже 18,6%. В этой группе средняя выплата достигает 16,5 тыс. грн.

Зато доля пенсионеров с выплатами от 4 до 5 тыс. грн постепенно уменьшилась до 1,74 млн человек (17%, тогда как в прошлом году их было около 20%). Средняя пенсия в этой категории – примерно 4,5 тыс. грн.

10 регионов по самым высоким пенсиям

Киев – 9864 грн.

Донецкая область – 8985 грн.

Луганская область – 8359 грн.

Днепропетровская область – 8032 грн.

Запорожская область – 7677 грн.

Ровенская область – 7101 грн.

В то же время самые низкие пенсии зафиксированы на Тернопольщине – средняя выплата в регионе составляет 5612 гривен. Всего лишь в 8 регионах пенсии дотягивают до среднего уровня или превышают его.

При этом в Ровенской и Житомирской областях произошел наибольший прирост средней пенсии за год – на 22% и 20% соответственно.

Вместо выхода на заслуженный отдых, почти четверть украинских пенсионеров (2,8 млн человек) продолжает работать. Их средняя пенсия выше и составляет около 7,9 тысячи гривен в месяц.

Как уже сообщал OBOZ.UA, по данным правозащитников, более 169 тысяч пенсионеров-ВПЛ не получают свои деньги именно из-за того, что не смогли вовремя пройти обязательную идентификацию. Это можно сделать онлайн, через видеосвязь или лично, после чего следует подать заявление. Тогда пенсию вернут вместе с задолженностью в течение примерно 10 дней.

