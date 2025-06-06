Пенсии украинцам пересчитают: кто получит на две тысячи больше

В Украине в 2026-м максимальная пенсия может вырасти на 2030 грн. Вместо 23 610 грн максимальная выплата будет составлять 25 640 грн. Кроме того, в марте пройдет традиционная индексация пенсий, общая минимальная выплата увеличится с 2361 до 2564 грн, а гарантированный размер пенсии для тех, кто достиг 65-летия и выполнил норму по стажу - с 3200 до 3475,2 грн.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. В 2026 году (согласно проекту Бюджетной декларации) планируется индексация пенсий, размер которой будет зависеть от инфляции 2025 года и роста зарплат. Кроме этого, ожидается:

повышение минимальной пенсии с 2361 грн до 2564 грн (+203 грн);

с 2361 грн до (+203 грн); рост максимальной пенсии (кроме судей) с 23 610 грн до 25 640 грн ;

(кроме судей) с 23 610 грн до ; возможность повышения пенсий для лиц с особыми правами (прокуроры и т.д.) на 2030 грн.

Также вырастет гарантированная выплата для украинцев, которые достигли 65 лет и имеют необходимый страховой стаж (30 лет для женщин, 35 - для мужчин). Им положена пенсия не менее 40% минимальной зарплаты:

в 2025 году - 3200 грн;

в 2026 году - 3475,2 грн.

Это увеличение связано с планами правительства поднять минимальную зарплату до 8688 грн. Ни эти доплаты, ни индексация не решают системных проблем пенсионной системы Украины. Без масштабной реформы она и в дальнейшем будет оставаться источником социального неравенства. Сама реформа должна предусматривать не только перерасчет пенсий, но и источники финансирования такого перерасчета.

Сейчас в Украине минимальный размер ЕСВ платят сотни тысяч ФЛП, украинцы, которые получают большую часть зарплаты в конвертах. Ежегодно ситуация только ухудшается и если ничего не менять, ни современным пенсионерам, ни следующим поколениям не стоит рассчитывать на достаточный уровень пенсии.

Напомним, по состоянию на апрель 2025 года средняя пенсия украинца, который вышел на пенсию по общим правилам, составляет 6085,7 грн. В то же время фактический размер прожиточного минимума для пенсионера уже в феврале составил 6685 грн. То есть, чтобы обеспечить минимальный набор товаров и услуг, необходимый для физиологического выживания, пенсионеру нужно 6685 грн в месяц. А средняя пенсия (без учета спецпенсий) - всего 6085,7 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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