Пенсии получат не все: что уже сейчас должен проверить каждый украинец

В Украине те, кто не успеет заработать как минимум 15 лет стажа, не сможет получить пенсию. При этом пенсионный возраст зависит от стажа. Еще до достижения 60-летия каждому украинцу стоит проверить свой стаж: в некоторых случаях можно успеть исправить ситуацию.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Пенсионный возраст привязали к стажу. В этом году нужно иметь не менее 31 года стажа. В 2028-м – уже 35 лет. Это требование для выхода на пенсию в 60 лет, и те, кто его не выполнит, вынуждены будут работать до 63 или 65 лет.

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, к своему 60-летию вам нужно иметь:

в 2024-м – от 31 года стажа;

в 2025-м – от 32 года стажа;

в 2026-м – от 33 года стажа;

в 2027-м – от 34 года стажа;

в 2028-м – от 35 года стажа.

Чтобы выйти на пенсию в 63 года, к своему 60-летию вам нужно иметь:

в 2024-м – от 21 до 31 года стажа;

в 2025-м – от 22 до 32 года стажа;

в 2026-м – от 23 до 33 года стажа;

в 2027-м – от 24 до 34 года стажа;

в 2028-м – от 25 до 35 года стажа.

Заместитель министра соцполитики Дарья Марчак в комментарии OBOZ.UA посоветовала всем украинцам независимо от возраста воспользоваться возможностями портала ПФУ. И чем раньше вы это сделаете, тем больше у вас будет времени, чтобы исправить ситуацию.

На портале ПФУ можно с помощью BankID (своего банка) пройти верификацию и получить доступ к своему делу. Вы сможете увидеть свой стаж, год ухода на пенсию и даже ориентировочный размер будущей пенсии. Важно, чтобы к 60 годам вы успели наработать не менее 35 лет стажа.

Если вы не успеваете, есть два варианта:

работать дольше;

докупить стаж. Если покупать его еще до достижения пенсионного возраста и постепенно, каждый месяц будет стоить 22% минимальной зарплаты. Сейчас это 1760 грн. Если же покупать стаж сразу за несколько месяцев (или даже лет), то каждый месяц обойдется уже в 3520 грн.

Считайте, что вам выгоднее: докупить стаж или выйти на пенсию позже. Если вы официально не работаете или занимаетесь домашним хозяйством, следует обратиться в налоговую по месту регистрации и добровольно платить минимальный размер ЕСВ. Это позволит, достигнув пенсионного возраста, рассчитывать на полную выплату.

Иначе вы рискуете вообще остаться без пенсии, а вместо нее получать социальную выплату, размер которой будет еще меньше обычной пенсии. Кроме того, такую выплату назначают с 65 лет.

Ранее OBOZ.UA подробно писал о том, почему в Украине большинство 60-летних вскоре не сможет получить пенсию вовремя. Это связано с поэтапным повышением требования к стажу.

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