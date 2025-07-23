Пенсии поднимут после заявления в ПФУ: кто имеет право на перерасчет

Пенсионеры, которые продолжили работать и уже после 1 марта дополнительно приобрели 24 месяца стажа, должны обратиться в ПФУ для перерасчета выплат. Перерасчет не проводят для пенсионеров за выслугу лет (закон №1788-ХII) и тех, кто еще не достиг 60-летнего возраста.

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Как объясняет издание "На пенсии", работающим пенсионерам ежегодно с 1 апреля проводят автоматический перерасчет пенсий – при условии наличия необходимого страхового стажа. Для автоматического перерасчета нужно до конца февраля иметь не менее 24 месяцев страхового стажа после предыдущего перерасчета или назначения пенсии.

"Если 24 месяца стажа набрано после 1 марта – пенсионеру нужно самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд с заявлением", – отмечает издание.

Как напоминают в Пенсионном фонде Украины, перерасчет проводят с учетом только страхового стажа, приобретенного после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии, или – в случае целесообразности – с учетом стажа и заработной платы, приобретенных после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии.

"К сведению! В случае, если пенсионер, который продолжал работать, приобретает стаж, достаточный для исчисления пенсии в минимальном размере, а это неменее 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин, тогда по его заявлению проводится соответствующий перерасчет независимо от того, сколько времени прошло после назначения или предыдущего перерасчета пенсии, с учетом заработной платы, с которой назначена (предварительно пересчитана) пенсия", – отмечают в ПФУ.

Отметим, согласно данным ПФУ, средняя в стране пенсия составляет 6410,1 грн. При этом львиная доля получает значительно меньшие выплаты: пенсию до 4 тыс. грн получают 3 623 145 человек (35,3% от общего количества пенсионеров); пенсию до 5 тыс. грн получают 5 724 553 человек (55,8% от общего количества пенсионеров).

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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