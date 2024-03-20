Пенсии по инвалидности в Украине в 2024-м: от чего зависят выплаты и какие суммы

Каждый человек с инвалидностью имеет право получать соответствующие социальные выплаты и пенсию. Размер выплат зависит от группы, а пенсий по инвалидности – еще и от стажа. Однако минимальная сумма установлена на уровне не менее 2009 грн.

В этой связи, Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области разъяснило процедуру назначения пенсий по инвалидности в 2024 году. Правила предусмотрены Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В соответствии с требованиями законодательства , пенсия может быть назначена, если лицо полностью или частично потеряло трудоспособность и имеет страховой стаж. При этом независимо от того, когда наступила инвалидность – или во время работы, до трудоустройства или после увольнения – пенсионные выплаты назначаются.

Какой стаж нужно иметь, чтобы назначили пенсию по инвалидности

Пенсионный фонд отмечает, что все зависит от группы инвалидности. К примеру:

для первой группы необходимый стаж составляет от 1 до 10 лет;

для второй и третьей групп – от 1 до 14 лет.

На процент выплат от основного размера пенсии по инвалидности также оказывает влияние ее группа. В частности:

1 группа –100%;

2 группа – 90%;

3 группа – 50%.

Для получения пенсионных выплат сразу после установления группы нужно подать документы в ПФУ не позднее чем через три месяца со дня установления инвалидности. В противном случае выплаты будут назначены со дня обращения.

Размер выплат пенсии по инвалидности в 2024 году

Минимальная пенсия по инвалидности рассчитывается исходя из размера прожиточного минимума. В 2024 году суммы являются следующими:

для лиц с инвалидностью первой группы - 2 076 тысяч гривен;

для незанятых граждан с инвалидностью второй и третьей группы 2052 тысячи гривен;

для незанятых украинцев с инвалидностью второй и третьей групп - 2009 тысяч гривен.

В то же время для военнослужащих ГПФУ вводит следующие выплаты по инвалидности:

первая группа – 100% суммы денежного довольствия;

вторая группа – часть в 80% от общей суммы денежного довольствия;

третья группа – часть в 60% от суммы денежного довольствия.

Кроме этого, размер минимальной пенсионной выплаты для лиц с инвалидностью в результате войны не может быть меньше установленных показателей. В 2024 году они таковы:

для первой группы - в размере 650% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность - 13 006 тысяч гривен;

для второй группы - в размере 525% прожиточного минимума - 10 098 тысяч гривен;

для третьей группы - в размере 360% прожиточного минимума - 7 053 тысячи гривен.

В 2024 году в Украине продолжают действовать законодательные акты, регулирующие процедуру назначения пенсий по инвалидности. Это обеспечивает социальную защиту граждан с инвалидностью, обеспечивая им соответствующие пенсионные выплаты.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам с 1 апреля пенсии повысят в двух случаях: если они старше 65 лет, выполнили условия по стажу и получают выплату ниже гарантированного уровня, а также если они продолжили работать на заслуженном отдыхе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!