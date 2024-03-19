Пенсии украинцам вскоре пересчитают: каким будет размер выплат

Украинцам с 1 апреля пенсии получат в двух случаях: если они старше 65 лет, выполнили условия по стажу и получают выплату ниже гарантированного уровня; а также если они продолжили работать на заслуженном отдыхе.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Повышение произойдет для:

тех, кто продолжил работу на пенсии. В Украине около 2,7 млн пенсионеров продолжают работать. Все они получают пенсии, однако продолжительность их стажа продолжает расти. Закон позволяет проводить перерасчет и учитывать приобретенный стаж не чаще раза в 24 месяца. Так что в апреле автоматический перерасчет пенсий состоится для тех, кто работает не менее двух лет на пенсии и кому за эти годы выплаты не перечислялись.

В Украине около 2,7 млн пенсионеров продолжают работать. Все они получают пенсии, однако продолжительность их стажа продолжает расти. Закон позволяет проводить перерасчет и учитывать приобретенный стаж не чаще раза в 24 месяца. Так что в апреле автоматический перерасчет пенсий состоится для тех, кто работает не менее двух лет на пенсии и кому за эти годы выплаты не перечислялись. тех, кто выполнил нормы по стажу и достиг 65 лет. Закон гарантирует: если вы не моложе 65 лет и у вас есть 35 лет (для мужчин) или 30 лет (для женщин) стажа, размер вашей пенсии не может быть меньше 40% минимальной зарплаты.

До 1 апреля минимальная зарплата составляет 7100 грн, то есть гарантированный размер пенсии составляет 2840 грн. С 1 апреля минималка увеличится до 8000 грн, а пенсия будет составлять уже 3200 грн.

Напомним, с 1 марта прибавку к пенсии получили 10 млн человек (всего в стране 10,5 млн пенсионеров). Ее размер будет составлять от 100 до 1500 грн. На 100 грн в основном повысят минимальные выплаты, тогда как полторы тысячи получат те, кто имел высокую зарплату.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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